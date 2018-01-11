Обозреватель Bloomberg объяснил, почему богатые россияне берут мальтийские паспорта

В списке новых граждан Мальты, представленном местными властями, оказались десятки представителей российской бизнес-элиты, получившие паспорта по программе индивидуальных инвестиций. Похоже, даже несмотря на льготы, предоставляемые бизнесменам на родине, богатые россияне предпочитают инвестировать в мальтийское гражданство, комментирует обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

Несмотря на «усиливающуюся враждебность» между Москвой и Западом, по всей видимости, Владимиру Путину не удалось добавить патриотизма российским бизнес-кругам, утверждает обозреватель Леонид Бершидский. Как показали списки новых граждан Мальты, опубликованные местными властями, «российская элита не испытывает большой привязанности к путинскому проекту осаждённой крепости».

Как объясняет автор статьи, в рамках мальтийской миграционной программы для индивидуальных инвесторов любой иностранец, по сути, может купить себе европейское гражданство за €650 тыс., плюс инвестиции в размере €150 тыс. в облигации. Кроме того, требуется приобретение собственности на территории острова или договор долгосрочной аренды. Предложение весьма выгодное для семейных пар — дети и супруги оплачиваются по €50 тыс. каждый.

Такого не предлагает больше ни одно государство ЕС. Стоит отметить, что Европарламент осудил мальтийскую инициативу ещё в 2014 году, заявив, что гражданство ЕС «не должно быть объектом купли-продажи ни по какой цене». Но, кажется, мальтийские власти ничто не смущает. Помимо права безвизового въезда в более чем 160 стран, паспорт этого государства даёт своему обладателю возможность жить, работать и вести бизнес на территории всего Евросоюза. Предложение оказалось весьма популярным, что позволило Мальте в 2016 году выйти из дефицита в профицит. В тот год «продажа гражданства» принесла государственному бюджету €163,5 млн.

Мальта не публикует отдельный список «покупателей» гражданства, но предоставляет имена всех своих новых граждан — вне зависимости от способа приобретения паспорта. Так, в списке за 2016 год фигурируют имена саудовского шейха, пакистанских бизнесменов, азербайджанского банкира и десятков россиян.

Самый известный и, наверное, богатый — Аркадий Волож, сооснователь крупнейшей российской поисковой системы «Яндекс». Как подчёркивает Бершидский, несмотря на сентябрьский визит президента Путина в «Яндекс» и заявления Воложа о важности этого события, похоже, бизнесмен не чувствует себя полностью комфортно в положении ведущей фигуры в российском техническом секторе. Он получил мальтийское гражданство для всей своей семьи.

Среди новых мальтийских граждан также названы имена нескольких глав московских компаний-застройщиков, сооснователя «Лаборатории Касперского», гендиректора золотодобывающей компании и ряда других топ-менеджеров и высокопоставленных лиц. «Бизнес-элита страны», — комментирует журналист. Эти люди не планируют эмигрировать, но, очевидно, «не хотят ставить всё, что есть, на Путина, который для них представляет источник постоянной головной боли».

Несмотря на все льготы, которые российские власти предложили крупным предпринимателям в нелёгкий для многих период санкций, последние предпочитают инвестировать в мальтийский паспорт, подчёркивает Бершидский. Конечно, у новых мальтийцев не так много причин бояться усиления санкционного режима, ведь они не входят в «ближний круг Путина» или не являются важными представителями российского государственного сектора. Однако с их стороны было бы крайне неосторожно не создать себе пути отступления на случай, если кто-то из «ближнего круга» поведёт на них атаку.

Помощник президента России Владислав Сурков когда-то описал осторожную российскую бизнес-элиту как «офшорную аристократию»: «Все эти графы Бермудские и князья с острова Мэн — наши граждане, у которых есть много причин так себя вести». И даже попытки Путина усиливать патриотические чувства россиян этих причин отменить не смогли. И власти ничего не могут с этим поделать: «путинская система» зависит от их инвестиций и хочет использовать их деньги.

Бершидский приходит к выводу: «Российские миллиарды всё ещё запрятаны далеко за границей, и это, возможно, самое яркое свидетельство того, что путинская система по природе своей слаба. Его могут терпеть, даже бояться, но очень многие ему не доверяют. Будь мальтийские паспорта дешевле, русские могли бы затопить весь остров своим массовым нашествием в попытке заполучить их».