Ostexperte: сжигая, а не перерабатывая свой мусор, Россия пошла «грязным и дорогим путём» Ежегодно в Московской области производится около 11 млн тонн мусора, из которого обрабатывается и сжигается лишь малая часть, пишет Ostexperte. До 2025-го планируется сжигать до 27% мусора, однако этот метод вызвал панику у жителей, опасающихся попадания ядовитых газов в воздух, а также Greenpeace, который увидел в сжигании мусора вместо его переработки «грязный и дорогой способ», добавляет издание. 7 февраля 2018 Ostexperte

Ostexperte: Берлин огородил «Северный поток — 2» от правовых посягательств Брюсселя В ответ на попытки Еврокомиссии заполучить контроль над реализацией проекта «Северный поток — 2» Германия представила экспертное заключение, в котором говорится о нецелесообразности таких посягательств, пишет Ostexperte. В Берлине сказали, что любые изменения газовой директивы ЕС не повлияют на строительство газопровода, ведь инвестиции уже давно распланированы. 18 января 2018 Ostexperte

Ostexperte: у немецкого бизнеса большие виды на Россию в следующем году Экономика России начала расти после кризиса, и её немецкие партнёры считают нынешнюю ситуацию достаточно стабильной, сообщает портал Ostexperte. Опрос, проведённый Российско-германской внешнеторговой палатой, показал, что товарооборот между двумя странами увеличивается, а немецкие компании собираются инвестировать больше средств в развитие бизнеса с Россией. 22 декабря 2017 Ostexperte

Ostexperte: Москва вернулась в сотню самых дорогих городов для иностранцев После нескольких лет экономического кризиса столица России снова вошла в сотню самых дорогих городов для иностранных работников, сообщает Ostexperte со ссылкой на рейтинг фирмы ECA International. В настоящее время Москва занимает в списке 65-е место, а Санкт-Петербург — 150-е, добавляет издание. 20 декабря 2017 Ostexperte

Ostexperte: от радиоактивного рутения вреда меньше, чем от заядлых курильщиков Истинный источник утечки радиоактивного изотопа рутений-106 этой осенью вряд ли удастся установить, однако беспокоиться не о чем, пишет инженер-химик Дана Тенцлер в статье для немецкого портала Ostexperte. Его концентрация в воздухе над Европой настолько мала, что количество вредных веществ, распространяемых при курении сигарет, представляет куда более существенную угрозу. 29 ноября 2017 Ostexperte

Ostexperte: премьер-министр Саксонии обсудит в Петербурге перспективы российско-германского сотрудничества Премьер-министр Саксонии Станислав Тиллих прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в конференции групп российско-германской дружбы, сообщает Ostexperte. Главными темами конференции станут перспективы сотрудничества между Москвой и Берлином, а также молодёжная политика, добавляет издание. 28 ноября 2017 Ostexperte

Ostexperte: Россия опередила Италию и Бельгию в бизнес-рейтинге Всемирного банка Россия поднялась на несколько позиций вверх в бизнес-рейтинге Всемирного банка и обгоняет Италию и Бельгию по 11 критериям, сообщает Ostexperte. Особенно заметный прогресс в России был сделан в международной торговле, в том числе в улучшении таможенных процедур и ускорении экспорта и импорта, добавляет издание. 1 ноября 2017 Ostexperte

Ostexperte: ультиматум Москвы грозит голландским авиаперевозчикам потерей российского неба Россия выдвинула ультиматум Министерству транспорта Нидерландов, сообщает немецкий портал Ostexperte. До субботы голландская сторона должна найти возможность обслуживать все запрашиваемые рейсы российского грузоперевозчика Air Bridge Cargo. В противном случае Москва угрожает закрыть небо для транспортных авиакомпаний Нидерландов, причём пострадать могут и пассажирские рейсы. 1 ноября 2017 Ostexperte

Ostexperte: подмосковные Котельники не опаснее, чем пригород Берлина Несмотря на репутацию «самого опасного города России», подмосковные Котельники не производят впечатления рассадника преступности, пишет журналист Ostexperte Ева Леннарц. Котельники «мрачны и унылы», но вряд ли более опасны, чем пригород Берлина или Рурская область на западе Германии, отмечает журналистка. 4 октября 2017 Ostexperte

Ostexperte: немецкие левые за отмену санкций, но против Шрёдера в «Роснефти» Санкции против России «катастрофичны для экономики ЕС», а намерение США ввести их и против европейских фирм, сотрудничающих с Москвой, нарушает международное право, заявила в интервью Ostexperte.de лидер Левой партии Германии Сара Вагенкнехт. При этом политик отметила, что сотрудничество экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера с российским концерном «Роснефть» следует осуждать, так как подобная «проплаченная политика» разрушает демократию. 9 сентября 2017 Ostexperte