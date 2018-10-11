Ostexperte: генсек Совета Европы пригрозил России исключением за неуплату взносов

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил России исключением из организации за неуплату членских взносов, сообщает Ostexperte. По имеющейся информации, Москва задолжала €33 миллиона. Впрочем, Кремль и сам подумывает о том, чтобы уйти, отмечает немецкое издание.

Россия и Совет Европы всё никак не могут поладить, пишет Ostexperte. В результате «аннексии» Крыма в 2014 году страсбургская организация приняла санкции в отношении 18 российских депутатов и лишила Россию полномочий. Поэтому Москва с лета 2017 года отказывается платить любые взносы за членство. Накопившаяся сумма долга составила €33 миллиона. В связи с этим генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил исключением России. Впрочем, Кремль и сам подумывает о том, чтобы уйти.

Международная организация следит за соблюдением прав человека, а также способствует социальному и экономическому развитию, поясняет издание. Заседает она четыре раза в год и действует независимо от ЕС. К тому же Совет выбирает судей в ЕСПЧ и принимает решения по проведению наблюдательных миссий.

Буквально недавно в организации прошло голосование по компромиссному решению, которое могло помочь Москве вернуть свои полномочия в органе, но большинство членов Совета Европы выступили против. Россия настаивала на том, чтобы усложнить процедуру лишения национальной делегации права голоса.

Предлагалось поднять порог большинства голосов для принятия решения по соответствующим санкциям, а также исключить возможность штрафных мер, если речь идёт о важных выборах, например, судьи в ЕСПЧ. Громче всех против таких предложений выступили Украина и другие бывшие страны СССР. В результате необходимых 2\3 голосов для принятия компромиссного решения набрать не удалось.