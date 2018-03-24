Die Welt: премьер Болгарии с теплом вспомнил о холодной войне — раньше были хоть какие-то правила

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов опасается, что на следующей неделе конфликт с Россией из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля серьёзно обострится. Он считает, что многие страны ЕС отзовут своих послов. В мире сложилась более «жёсткая ситуация, чем в годы холодной войны», передаёт его слова Die Welt.
Германия и Франция взяли курс на конфронтацию в отношениях с Россией, пишет Die Welt. В завершение саммита глав государств и правительств ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон заявили, что примут дополнительные меры против Москвы в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
В Брюсселе рассчитывают, что многие европейские страны последуют примеру Великобритании и вышлют российских дипломатов, продолжает издание. Однако некоторые государства, например, Греция, Болгария и Австрия, продемонстрировали критический настрой и потребовали доказательств российской вины.
Болгарский премьер Бойко Борисов, чья страна сейчас председательствует в Европейском совете, заявил, что на данный момент в мире сложилась «более жёсткая ситуация, чем в годы холодной войны». Тогда были хоть какие-то правила, посетовал он. «Теперь все такие жёсткие, что меня одолевает пессимистичный настрой, — добавил он. — Я полагаю, что на следующей неделе уровень напряжённости быстро вырастет, потому что многие страны отзовут своих послов».
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