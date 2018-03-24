Times: около 20 европейских стран собираются выслать российских дипломатов
США и ещё около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, «связанных со шпионской сетью Москвы», из-за инцидента с отравлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Times.
Подобные «беспрецедентные скоординированные действия», по информации издания, начнутся с отзыва посла ЕС в Москве на четыре недели, что произойдёт уже в понедельник.
Кроме того, сообщается, что вчера вечером Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов из страны в качестве ответной меры на инцидент в Солсбери. Ожидается, что Трамп примет окончательное решение уже на следующей неделе.
The Times отмечает, что во время 4-часовых переговоров, которые состоялись в четверг в Брюсселе, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сумела убедить лидеров Франции, Германии, Литвы и Ирландии выступить с «решительным ответом, нацеленным на повреждение сети российских операций, обнаруженных разведкой Великобритании». При этом Мэй заявила о важности признания европейскими лидерами угрозы со стороны России.
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