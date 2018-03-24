Times: около 20 европейских стран собираются выслать российских дипломатов

Около 20 стран ЕС готовятся выслать российских дипломатов в качестве ответной меры на инцидент в Солсбери, в причастности к которому на Западе обвиняют Россию, передаёт The Times. Кроме того, сообщается, что Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу предпринять схожие меры.

США и ещё около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, «связанных со шпионской сетью Москвы», из-за инцидента с отравлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Times.



Подобные «беспрецедентные скоординированные действия», по информации издания, начнутся с отзыва посла ЕС в Москве на четыре недели, что произойдёт уже в понедельник.



Кроме того, сообщается, что вчера вечером Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов из страны в качестве ответной меры на инцидент в Солсбери. Ожидается, что Трамп примет окончательное решение уже на следующей неделе.



The Times отмечает, что во время 4-часовых переговоров, которые состоялись в четверг в Брюсселе, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сумела убедить лидеров Франции, Германии, Литвы и Ирландии выступить с «решительным ответом, нацеленным на повреждение сети российских операций, обнаруженных разведкой Великобритании». При этом Мэй заявила о важности признания европейскими лидерами угрозы со стороны России.

«Угроза со стороны России — это угроза, которая не признаёт границ, и очевидно, что Россия бросает вызов ценностям, которые мы разделяем как европейцы, и правильно, что мы вместе встаём на защиту этих ценностей», — приводит издание слова Мэй.

Ожидается, что в согласованной кампании примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и ещё до девяти государств ЕС.

Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Великобританию в том, что страна «пытается лихорадочно заставить союзников делать конфронтационные шаги», отмечает The Times.