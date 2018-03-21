American Conservative: отравление в Солсбери не выгодно ни России, ни Кремлю, ни Путину

Россию объявили главным подозреваемым по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери, однако, как считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен, для совершения данного преступления у Кремля мотива нет. Как он пишет в статье для American Conservative, это отравление было организовано теми, кто хочет навечно разорвать связи между Россией и Западом, и прежде, чем обвинять Россию, нужно постараться во всём разобраться.

Британия пока не установила личность убийцы, покушавшегося на жизнь двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Однако, как пишет американский политик и публицист Патрик Бьюкенен, министр иностранных дел Борис Джонсон уже знает, кто заказал это отравление.

«Мы думаем, что, вне всякого сомнения, решение о применении нервно-паралитического отравляющего вещества на улицах Соединённого Королевства принадлежало российскому президенту Владимиру Путину», — считает политик.

Вполне понятно, продолжает Бьюкенен, почему Россию объявили главным подозреваемым: газ «Новичок» десятки лет назад создали российские военные, а бывший офицер российской разведки Скрипаль выдал русских шпионов MI6. Однако в этом деле отсутствует мотив Кремля для совершения данного преступления.

Скрипаля осудили за измену и выдачу русских шпионов в 2006 году. Он провёл в тюрьме четыре года, после чего в 2010 году его обменяли на пойманных в США российских агентов. Если Путин хотел смерти Скрипаля в качестве назидательного урока всем потенциальным предателям, то почему он не ликвидировал его, когда тот находился в российской тюрьме? И зачем ждать восемь лет после высылки Скрипаля в Англию? И каким образом это убийство на британской земле содействует интересам России?

«Путин не глупец. Будучи ветераном разведки, он знает, что ни одно разведывательное агентство вероятного противника типа ЦРУ или MI6 не стало бы обмениваться шпионами с Россией, если бы Кремль затем начал их убивать. Здесь уместен знаменитый вопрос Цицерона: «Cui bono?» Кому выгодно это злостное преступление? Безусловно, в данном случае это не выгодно ни России, ни Кремлю, ни Путину», — пишет Бьюкенен.

Он считает, что это преступление выгодно тем, кто демонстрирует враждебность по отношению к России и отводит Америке роль продолжателя холодной войны, который должен сдерживать и загонять Москву в угол. Также это отравление, по его мнению, было организовано теми, кто хочет навечно расколоть Россию и Запад.

«Только полный болван мог не знать, к каким политическим осложнениям в отношениях России с США и Британией приведёт это злодеяние. Прежде чем мы начнём вторую холодную войну с Россией, которая может привести к войне горячей (чего удалось избежать в годы первой холодной войны), давайте постараемся во всём разобраться», — заключает американский эксперт.