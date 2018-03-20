Times: за идею популяризировать французский Макрона обвинили в империализме

Планы Эммануэля Макрона по продвижению французского языка в качестве мирового были встречены с осуждением, пишет The Times. В частности, по словам издания, популярный африканский писатель Ален Мабанку обвинил президента Франции в том, что он проводит политику «беспардонного империалиста».

Кампания Эммануэля Макрона по продвижению французского языка в качестве мирового подверглась острой критике. Президента Франции обвинили в том, что он ведёт себя как «беспардонный империалист», пишет The Times.

По словам издания, Париж планирует потратить сотни миллионов евро на поддержку сообщества франкоязычных стран, включая государства Африки. Макрон надеется, что французский заменит английский в качестве самого распространённого языка на континенте.

Планы Версаля предусматривают трату значительных средств на обучение языку в бывших колониях, где его употребление сходит на нет. Во время прошлогоднего визита в Буркина-Фасо Макрон заявил, что французский, сейчас находящийся на шестом месте в мире по популярности, может стать первым, если эту инициативу поддержат африканские интеллектуалы.

Как поясняет издание, французский президент следует традиции своих предшественников, которые выступали в защиту национального языка как инструмента культурного, политического и экономического влияния. Не так давно Макрон заявил, что французский не похож на «англо-саксонский язык, который хочет поглотить другие языки».

Тем не менее идея Парижа встретила отпор со стороны известного конголезского писателя Алена Мабанку, пишущего на французском. Он отверг предложение поддержать инициативу Макрона и назвал её «продолжением внешней политики Франции в бывших колониях».

По словам Мабанку, африканские диктаторы всё ещё используют составленные французами конституции, чтобы подавлять собственный народ. Писатель также упрекнул Макрона за то, что его проект делает акцент на парижской культуре, игнорируя тот факт, что большая часть франкоязычных авторов живут за пределами Франции.

План Макрона был встречен в штыки и другими носителями языка. Новый подход президента, который подразумевает использование английского для продвижения французского, разозлил традиционалистов, особенно франко-канадцев, отмечает The Times.