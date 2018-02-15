Французский эксперт: угрозы Макрона бомбить Сирию лишь ударили по его репутации

Заявление Эммануэля Макрона о готовности Франции нанести авиаудар по Сирии в случае доказанного применения сирийским режимом химоружия будет сложно воплотить в жизнь, уверен бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Ален Родье. Учитывая сложности в получении убедительных доказательств использования такого оружия, а также ограниченные возможности армии, подобные декларации могут только навредить репутации французского президента на международной арене, уверен автор.

13 февраля французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция нанесёт военный удар по Сирии, если применение химического оружия сирийской армией будет доказано.

О том, что стоит за этими словами, на страницах Atlantico размышляет бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки и специалист по борьбе с исламским терроризмом Ален Родье.

По его словам, технически получить доказательства применения химического оружия не так сложно: для этого необходимо собрать образцы и провести медицинский осмотр жертв.

Что касается последнего случая предположительной химической атаки в Гуте, к востоку от Дамаска, данные, собранные на местности, оказались недостаточными для утверждений о том, что удары производились с использованием запрещённых средств.

«Однако даже если применение химического оружия в конечном итоге было подтверждено, получение формальных бесспорных доказательств того, кем оно было применено, гораздо более деликатный вопрос», — отмечает эксперт. В особенности это касается сирийского театра военных действий, на котором у нейтральных наблюдателей возможности присутствовать нет. Образцы часто собираются представителями спецслужб и другими участниками военных действий, заинтересованными в том, чтобы вина за химическую атаку была возложена на правящий режим.

Утверждения о химических атаках часто используются в качестве «психологического оружия» с целью побудить мировое сообщество к более активному участию в сирийской войне, уверен Родье.

При этом даже предположительные химические атаки 2013 года под Дамаском до сих пор остаются предметом споров исследователей. Специалисты, на которых возложена эта задача, не вызывают доверия у французского эксперта: «Необходимо признать, что некоторые из них выбрали «антиасадовский» лагерь и в большей степени «сражаются на стороне добра», нежели проводят независимый анализ».

Бывший сотрудник французской разведки уверен, что, если кто и обладает надёжной информацией об использовании химического оружия в Сирии, это Израиль, секретные службы которого успешно работают в стране с момента основания еврейского государства. «Если израильские власти решат, что это в их интересах, они представят доказательства в удобный для них момент. Однако на сегодняшний день я стал бы утверждать, что «ослабленный» президент Асад не устраивает Израиль», — отмечает Родье.

В этом контексте слова Эммануэля Макрона о нанесении военных ударов по Сирии следует рассматривать как попытку продемонстрировать «свой авторитет на национальной и международной арене», считает эксперт.

Технически французский президент может отдать подобный приказ, и военное командование будет обязано его исполнить, однако этот шаг вряд ли окажет существенное влияние на развитие ситуации в Сирии, полагает Родье.

Автор статьи обращает внимание на тот факт, что ни одна страна, будь то США, Саудовская Аравия или Турция, так официально и не объявила Сирии войну.

«Ответ очевиден. Все ожидали… что дело решится за несколько недель силами повстанцев, которым мы согласились предоставить значительную помощь. Семь лет спустя Асад всё ещё на месте, русские прочно закрепились на местности, иранцы усиливают своё присутствие и ,что бы там ни говорили оптимисты, гражданская война продолжается. Как и в Ливии, результат превосходит ожидания!» — отмечает эксперт.

В тактическом плане французские авиаудары также вряд ли принесут желаемый результат, считает Родье. Во-первых, Франция должна будет всячески избегать жертв среди мирного населения Сирии (что может быть использовано режимом в качестве аргумента контрпропаганды), а также среди русских и иранских военных (что может поставить под удар французскую дипломатию). Во-вторых, чтобы не попасть в зону действия сирийских и российских средств противовоздушной обороны, французские самолёты должны будут выбирать цели исключительно за пределами радиуса действия этих систем. В-третьих, Франция попросту не располагает большим количеством необходимых вооружений для того, чтобы эффект от их использования был значимым.

«Делая большое количество воинственных заявлений, которые не приводят к конкретным результатам, президент Макрон несёт репутационные потери на международной арене», —уверен автор статьи. К счастью для Елисейского дворца, французов не особенно заботят международные дела, отмечает в заключение Ален Родье.