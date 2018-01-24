Le Monde: Париж метит в лидеры по борьбе с химическим оружием

Париж намерен вернуть дипломатическое влияние в сирийском конфликте и обойти российское вето в Совете Безопасности ООН касательно расследования применения химического оружия в Сирии, пишет Le Monde. Как сообщается, инициативу Франции по созданию Международного партнёрства по борьбе с безнаказанностью использования химического оружия поддержали около 30 стран. Новое объединение призвано препятствовать распространению химического оружия и привлечь к ответственности виновных в его использовании.

«Это символическое событие, знаменующее попытку вернуть дипломатическое влияние в сирийском конфликте», — так характеризует Le Monde инициативу французских властей по созданию международного партнёрства по борьбе с безнаказанностью использования химического оружия. Как сообщает издание, инициативу поддержали около 30 государств, среди которых «США, великие европейские державы, а также африканские, азиатские и южно-американские государства».

«Речь идёт о том, чтобы положить конец безнаказанности и добиться того, чтобы виновные в столь страшных преступлениях, наконец понесли ответственность», — объясняют в Министерстве иностранных дел Франции. Как напоминает издание, с момента своего избрания на пост президента Эммануэль Макрон «не устаёт повторять, что применение химического оружия является красной линией и что Париж готов к принятию ответных мер».

Цель этого партнёрства — «найти обходной путь» через полномочия отдельных государств, поскольку действия Совета Безопасности ООН «заблокированы» Москвой, дважды использовавшей для этого своё право вето в ноябре 2017 года.

Как напоминает издание, месяцем ранее созданная при поддержке ООН Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) возложила на сирийское правительство ответственность за атаку с применением газа зарина в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года. Помимо этого, по данным организации, правительство Сирии не полностью уничтожило запасы химического оружия, вопреки договорённостям, достигнутым осенью 2013 года при поручительстве России.

«Путём сбора и сохранения данных касательно виновных в использовании такого оружия, составления чёрных списков причастным к нему людей и объединений, введения экономических санкций в их отношении (замораживание активов, запрет на выдачу виз) — а в конечном итоге судебного производства — страны-участницы в первую очередь хотят наметить круг тех, кто внёс и продолжает вносить свой вклад в пополнение химического арсенала сирийского режима», — поясняет Le Monde.

Помимо сирийских властей, обеспокоенность участников партнёрства вызывает и северокорейский режим, «без колебаний использовавший высокотехнологичное химическое оружие» для уничтожения потенциального соперника Ким Чен Ына.

«Вот в чём парадокс, — делится с изданием высокопоставленный французский дипломат, — несмотря на то что запрет на использование химического оружия касается всех — Конвенцию 1993 года о запрете производства и использования химического оружия подписали 192 государства, — никогда ещё оно не использовалось в таких масштабах, как сейчас». Этим, по мнению Le Monde, объясняется стремление Франции «послать политический сигнал против его распространения».