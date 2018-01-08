Asharq al-Awsat: Россия сможет стать главным игроком в регионе, если помирит сирийцев

Некомпетентная политика американской администрации привела к тому, что Россия «опасно» упрочила своё влияние на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, пишет Asharq al-Awsat. Если ей действительно удастся организовать мирную конференцию по Сирии в Сочи в качестве альтернативы затянувшимся переговорам в Женеве, то это станет своего рода «прощанием с однополюсным миром и американским унилатерализмом».

Если планируемая конференция в Сочи, о которой говорит Россия, пройдёт успешно и сможет вывести из тупика мирное урегулирование в Сирии, «перевернув страницу» с женевским переговорным процессом, то президент Владимир Путин станет главным игроком в регионе Ближнего Востока, пишет Asharq al-Awsat. Как отмечается в статье, бывший президент США Барак Обама уделял этому региону довольно мало внимания, сделав ставку «на Иран и страны Юго-Восточной Азии», а нынешний американский президент Дональд Трамп «пошёл ещё дальше», приняв провокационное решение признать Иерусалим столицей Израиля наперекор чувствам всех арабов и около двух миллиардов мусульман во всём мире.

По мнению автора, это подтверждает, что президент США «либо ничего не знает о мире и международной политике, либо намеревается спровоцировать арабов и вместе с ними всех мусульман и христиан Востока». Более того, всё это совпало с празднованием еврейской Хануки в Белом доме, поскольку зять Трампа и отец его внуков Джаред Кушнер является евреем. И именно его новый американский президент с самого начала назначил своим представителем для урегулирования ближневосточного конфликта, чтобы «покончить» с палестинской проблемой, говорится в статье.

Президент Барак Обама и его госсекретарь Джон Керри отнеслись к сирийскому кризису, который разразился в марте 2011 года, как к локальному событию, не имеющему международного значения, пишет Asharq al-Awsat. Тем самым они позволили России взять всё в свои руки, и российский президент Владимир Путин начал в Сирии «собственную игру», которая привела к масштабной военной операции в сентябре 2015 года и созданию российской военно-воздушной базы «Хмеймим» (помимо военно-морской базы в Тартусе и множества аэродромов, находящихся в большинстве регионов Сирии), подчёркивается в статье.

Однако американцы не ограничились тем, что фактически «проигнорировали» вмешательство России в военном и политическом плане, а также в сфере безопасности — они также не сформировали чёткой политики в отношении сирийского кризиса, который со временем стал бременем для всего арабского региона, констатирует Asharq al-Awsat. По мнению автора, это способствовало тому, что иранцы также воспользовались случаем и повернули создавшуюся ситуацию в свою пользу, установив «абсолютный контроль над Сирией, в дополнение к их господству над Ливаном, окончательной оккупации Ирака, а также усилиям по установлению контроля над Йеменом и расширению зоны влияния в сторону некоторых арабских стран Персидского залива».

Ситуацию в Сирии, по всей видимости, усугубляет и то, что на протяжении года после прихода республиканцев к власти и президента Дональда Трампа в Белом доме не произошло никаких значительных позитивных сдвигов во взглядах и американской политике в отношении этой арабской страны и Ближнего Востока в целом, говорится в статье. Автор предупреждает, что на этом фоне особую «опасность» представляет сегодняшнее стремление России закрепиться в этом стратегически важном регионе. Это напоминает «действия Советского Союза» после переворота под руководством генерала Хусни аз-Заима в 1949 году, который положил начало длинной череде военных переворотов в Сирии, подчёркивает Asharq al-Awsat.

Если бы Соединённые Штаты не упустили время, они могли бы «сохранить однополюсный порядок» на многие годы вперёд — однако Барак Обама фактически «уступил» Ближний Восток России, утверждая, что наиболее важное значение для США имеют отношения с Китаем и Ираном, констатирует автор. В итоге этот жизненно важный стратегический регион утратил то значение, которое имел раньше во время конфликта между западным и восточным блоками, когда в период холодной войны шло противостояние между капиталистическим Западом и социалистическим Востоком, пишет Asharq al-Awsat. По мнению автора, приход к власти в США Дональда Трампа, который демонстрирует «неосведомлённость» в сфере международной политики, лишь усугубил ситуацию: «Его политика подтолкнула даже Турцию, главный полюс НАТО, в объятия России и российской ракетной системы».

Всё это, вне всяких сомнений, имело негативные последствия для сирийского кризиса, подчёркивает Asharq al-Awsat. Сформированный Россией, Ираном и Турцией трёхсторонний альянс способствовал тому, что сирийская оппозиция превратилась в «бедного родственника» в глазах международного сообщества. И если ситуацию в ближайшее время не исправить усилиями заинтересованных в этом арабских и западных стран, то сирийский кризис «затянется на долгие годы, и весь ближневосточный регион может погрузиться во тьму, охваченный бесконечными конфликтами и гражданскими войнами», а Россия вернёт себе «положение и влияние», которым обладал Советский Союз, предостерегает автор.

Спустя четверть века существования «однополярного мира» после распада СССР, сейчас на международной арене все более чётко прослеживаются признаки многополярности, отмечается в статье. По мнению автора, это коснулось и Евросоюза, который присоединился к странам, выступающим против политики Трампа и его последнего решения в отношении палестинской проблемы: «Как и остальные центры силы, страны Европейского союза считают, что своим решением по оккупированному Иерусалиму, арабо-израильскому конфликту и палестинской проблеме, он подтолкнул арабов и других мусульман, а также некоторых христиан к России».

Очевидно, что если США продолжат «импровизировать и проявлять невежество в сфере внешней политики», в частности, на Ближнем Востоке, то в скором времени «однополярный мир достигнет финишной черты», прогнозирует Asharq al-Awsat. И если ситуация вокруг Сирии не будет оперативно урегулирована, то можно ожидать вскоре «драматических событий», которые коснутся большинства стран, говорится в статье: «Москва положила конец женевскому процессу, который основывался на резолюции 2254 Совета Безопасности ООН по сирийскому кризису, в то время как президент США в своей политике и решениях предпочитает импровизировать, а каждый член американской администрации, судя по всему, пляшет под его дудку и пытается доказать, что верен президенту больше других. Это означает, что крах однополярного порядка неизбежен и произойдёт совсем скоро, а на место ему придёт многополярный мир, в котором одним из центров силы будет Россия с мощью времён Советского Союза».

По мнению автора, подтверждением этому стало и то, что Россия уже имеет базы в Сирии и «расширяет влияние» в Восточной Европе. Все и дальше будет идти по тому же сценарию, если Америка наконец не «очнётся» и не осознает масштаб всех этих событий. И мерилом здесь служит сирийское урегулирование, которое может произойти двумя путями, пишет Asharq al-Awsat. Один из них — это переговорный процесс в Женеве, который «отражает волю международного сообщества», а второй — переговоры в Сочи. Если России удастся всё организовать, это будет своего рода «прощанием с однополюсным миром и американским унилатерализмом», который господствует с начала 1990-х годов до сих пор, заключает автор.