Asharq al-Awsat: Москва намерена усадить евреев и арабов за стол переговоров

Несмотря на отмену встречи Аббаса и Нетаньяху, которая должна была состояться 8 сентября в Москве, палестинская сторона заверила, что поддерживает инициативу президента России и ради запуска мирного процесса готова полностью сотрудничать с Москвой. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку продолжает переговоры с Палестиной и Израилем об условиях проведения мероприятия, сообщает Asharq al-Awsat.

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что предложенная российской стороной встреча в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, намеченная на 8 сентября, не состоится. Тем не менее представители Палестинской автономии поддерживают саму идею проведения подобных переговоров, сообщает Asharq al-Awsat.

«Президент Путин предложил провести встречу 8 сентября в Москве, но Нетаньяху попросил ее отстрочить», – заявил Аббас на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

Заявление Аббаса прозвучало спустя короткое время после оживленного обсуждения условий проведения встречи, которые выдвинула палестинская сторона. В их числе: освобождение пленных и прекращение строительства израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку Михаил Богданов отметил, что Россия продолжает переговоры с Палестиной и Израилем об условиях проведения встречи. В рамках подготовки возможной встречи Богданов уже встретился с президентом Аббасом.

«Позиция России четкая и окончательная. Вот уже 25 лет Россия признает палестинское государство и поддерживает народ Палестины, особенно когда дело заходит о создании его собственного независимого государства», – приводит слова российского дипломата Asharq al-Awsat.

При этом Михаил Богданов отметил, что без определенных компромиссных решений достижение мира и стабильности едва ли возможно.

Представитель президента Палестинской автономии Набил Абу Рденех заявил, что поступок Израиля в очередной раз свидетельствует о недостаточно серьезном настрое правительства страны в деле достижения мира на основе решения о сосуществовании двух государств.

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саэб Эрекат отметил, что Россия полностью сознает, что установление мира между Палестиной и Израилем обеспечит мир во всем регионе.

Генеральный секретарь администрации президента Палестинской автономии Тайеб Абдул Рахим сообщил Михаилу Богданову, что палестинская сторона приветствует инициативу Владимира Путина об организации встречи в Москве и готова полностью сотрудничать с Россией в интересах запуска мирного процесса.

«Чтобы это произошло, Израиль должен выполнить свои обязательства и освободить четвертую партию пленных, выполнить международные резолюции и прекратить строительство поселений, чтобы можно было создать палестинское государство», – заявил Тайеб Абдул Рахим.

Фото: Reuters