Глава МИД Франции: Макрон уважает Россию, но не боится говорить правду в лицо

Эммануэль Макрон с уважением относится к России и стремится установить с ней прямой контакт, заявил в интервью Le Figaro министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. При этом в отношениях двух стран хватает и «раздражителей», считает глава французского МИД. В беседе с изданием дипломат поделился своим взглядом на актуальные проблемы международной политики и роль Франции в их решении.

В интервью французской газете Le Figaro министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан поделился своим взглядом на актуальные проблемы международной повестки. В их числе: предложенный президентом США Дональдом Трампом пересмотр иранского ядерного договора, пути урегулирования сирийского кризиса, отношения Франции с США, Россией и Европейским союзом и другие важнейшие вопросы.

Министр вновь подтвердил несогласие Франции на пересмотр иранского ядерного договора: «Позиция Франции состоит в твёрдости и соблюдении баланса. Баланс — в выполнении договорённостей, достигнутых в июле 2015 года… Заявления страны, которая не держит своего слова, теряют свою цену. Твёрдость — в необходимом ограничении иранской программы по созданию баллистических ракет».

Относительно ситуации в Сирии глава французского внешнеполитического ведомства отметил, что сначала «необходимо стабилизировать ситуацию, а затем принимать конкретные меры для её оздоровления. И тогда, в этом новом контексте, станет возможно проведение выборов». Проведение в стране выборов и разработка новой Конституции, по мнению дипломата, «могут стать основой для консенсуса всех сторон, включая Россию».

По мнению французского министра, Россия не сможет урегулировать сирийский конфликт в одиночку. «Никакой мир не может быть долгосрочным или справедливым без участия США, Европы и региональных держав», — уверен дипломат.

Что касается взаимоотношений Франции с новой американской администрацией, Ле Дриан признаётся в существующих разногласиях двух держав по вопросам климата, иранского ядерного соглашения и статуса Иерусалима. «Но мы смотрим на вещи прагматично. Мы не должны комментировать заявления американцев, мы должны вести с ними откровенный диалог за кулисами», — признаётся глава французского МИДа.

По словам министра, сегодняшнее международное положение Франции в корне отличается от той позиции, в которой страна находилась в период президентства Франсуа Олланда. «Сегодня у нас есть сила и способность оказывать влияние, которых мы не знали уже много лет», — делится с изданием дипломат, отмечая, что сам он видит свою роль в том, чтобы извлечь из этой ситуации «наибольшую прибыль» для страны.

Одним из «фирменных отличий» нового внешнеполитического курса Франции является, в частности, то, что французы «считают необходимым в кризисных ситуациях говорить со всеми: с президентами Эрдоганом, Трампом или Путиным». И, как отмечает Ле Дриан, «президент республики делает это открыто, без двусмысленностей, без обмана, стремясь найти конкретные решения для общих проблем».

С Россией Эммануэль Макрон «стремится установить прямой контакт» и «считает, что нужно уважать эту великую страну», — уверяет французский министр иностранных дел. При этом, поскольку Франция ведёт диалог со всеми, она не боится говорить некоторые вещи «в лицо».

«Раздражителей немало. Украинский вопрос не урегулирован. Вопрос химического оружия в Сирии тоже. Трудно понять, по какому пути пойдёт Россия в разрешении сирийского кризиса. Нам нужны разъяснения. Всё это мы готовы обсуждать. Теперь дело России — сказать, готова ли она начать это обсуждение», — считает дипломат.