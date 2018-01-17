Le Figaro: в глазах американских документалистов Путин предстаёт в «чёрно-белых» тонах

Франко-германский телеканал Arte показал документальный фильм американских журналистов Майкла Кёрка и Майка Уайзера под названием «Месть Путина», сообщает Le Figaro. По мысли корреспондента издания, двухчасовая картина получилась богатой на подробности, но слишком «чёрно-белой» — ведь авторы использовали исключительно американские источники.

Владимир Путин — «злопамятный советский экс-шпион, который так и не смог снести операции США, направленные на развал СССР, и на протяжении 18 лет вынашивал план мести»; этой местью стали «взлом российскими хакерами почты Демократической партии и дезинформационная кампания российских СМИ, повлёкшие поражение вражеской Хиллари Клинтон и победу миллиардера-республиканца Дональда Трампа». Таков в общих чертах сюжет и посыл американского документального фильма «Месть Путина», показанного недавно франко-германским телеканалом Arte под названием «Путин против Соединённых Штатов», сообщает Le Figaro.

Как отмечается в материале издания, первая часть двухчасовой картины, снятой журналистами Майклом Кёрком и Майком Уайзером, «с большим тщанием» повествует о том, как господин Путин «сосредотачивал власть в своих руках на фоне потрясений арабских и постсоветских революций и ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном». «В ней, в частности, показывают, как будущий кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон перед камерами радуется гибели ливийского лидера Каддафи, наблюдая на экране своего мобильного телефона кадры его линчевания, — пишет корреспондент Le Figaro. — Эта сцена, по идее, призвана оформить тот тезис, который, по догадкам, укоренился в голове российского президента, — тезис о том, что за всеми демократическими революциями стоят США». По мнению авторов фильма, российский лидер «боится, что его страна станет следующей по списку», подчёркивает журналист.

Вторая часть картины посвящена тому, как Кремль «нанёс решающий удар своему западному противнику, дав распоряжение организовать дерзкую и разрушительную кибератаку против партии Хиллари Клинтон», продолжает автор. Как пишет французский журналист, его американские коллеги, не сумев добыть новых данных, подтвердивших бы подобные обвинения в адрес Москвы со стороны американских спецслужб, всё же смогли хорошо описать то «кризисное состояние», в котором оказался президент США Барак Обама, столкнувшись с «беспрецедентной российской провокацией». Авторы документального фильма вместе с тем приводят слова Джона Бреннана, возглавлявшего при Обаме ЦРУ, о том, что Путин похож на «школьного задиру, который не остановится, пока ему не расквасишь нос». Именно Бреннан был сторонником жёсткого ответа Москве, которого никто так и не увидел, говорится в статье.

Как полагает корреспондент Le Figaro, авторы «Мести Путина» кропотливо подошли к деталям, но, к несчастью, сделали свой фильм «чрезмерно чёрно-белым» — хотя бы потому, что использовали исключительно американские источники для подкрепления своих утверждений. Так, журналисты не потрудились подробно описать технологические возможности России в плане кибератак, вынуждая таким образом своих зрителей самих размышлять о том, как состоялось становление Трампа-президента, пишет автор.