El Mundo: в прошлом году Европу окружали враги, а в этом ей предстоит спастись от самой себя

2018 год — отправная точка для реконструкции Европейского союза, пишет El Mundo. Когда начался 2017 год, Европа была в окружении. Её враги, недоброжелатели и противники так или иначе давили на неё со всех сторон.

«Путинская Россия, риторика Трампа в пользу раскола. Джихадисты. Закрытые границы. Популисты. Мрачные перспективы для выборов во Франции, Германии, Голландии. Куда ни посмотришь — везде были риски для выживания союза», — говорится в статье.

В начавшемся 2018 году сложилась уже противоположная ситуация. Европа, которая с 2015 года систематически терпела поражения на всех важных референдумах, смогла пережить ряд выборов — иногда с трудом, а иногда без проблем. Так, Европа получила Эммануэля Макрона, готового с гордостью нести флаг ЕС и яро защищать этот многообещающий проект.

Кроме того, европейская экономика переживает сейчас лучший момент за целое десятилетие. Календарь событий не предвещает никаких потрясений. Более того, Ангела Меркель, как утверждается в статье, наконец заключила долгожданное соглашение о формировании правительства, вернув Германию «в центр шахматной доски» после длившейся почти целый год тупиковой ситуации.

«В 2018 году перед Европой стоит грозный вызов, но в этот раз другого характера: она должна спастись от самой себя, от самодовольства, внутренних споров. Она должна восстановить все мосты, которые были сожжены кризисом, связанным с Грецией, беженцами и границами. Она должна залечить раскол, возникший между востоком и западом в последние месяцы», — говорится в статье.

Следующие полтора года будут играть ключевую роль. Они дадут понять, удастся ли Европарламенту следующего созыва, состав которого определится после выборов 2019 года, изменить Евросоюз, адаптировав его под XXI век.

Среди прочих вызовов, с которыми Евросоюзу предстоит иметь дело, El Mundo называет «авторитарный и антиевропейский» уклон, который можно наблюдать сейчас в Польше и Венгрии, и укрепление позиций крайне правых в Австрии. Кроме того, издание также ожидает, что «вмешательства и саботажи» со стороны России продолжатся, однако интенсивность их будет средней.

«Европа научилась жить с этим полупроснувшимся волком, не поднимая особого шума, но и не ослабляя при этом бдительности», — отмечается в статье.

Также издание пишет, что предстоящие президентские выборы в России никого не заботят, поскольку «все знают, что произойдёт».

Кроме того, проблемы Европе, по мнению El Mundo, могут создать Турция и террористы.