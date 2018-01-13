ABC: Болгария предупредила Европу о «сирийском сценарии» на Балканах

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов предупредил о рисках нестабильности на Балканах и о том, что этот регион может превратиться в новую Сирию. По его словам, риски могут возникнуть на западе Балканского полуострова в том случае, если ЕС не подтвердит, что страны этого региона всё ещё имеют перспективы вступить в Евросоюз, сообщает испанская газета ABC.

В первом полугодии 2018 года Болгария, как отмечает издание, председательствует в Совете Европейского союза. И Борисов пообещал поработать над тем, чтобы партнёры по ЕС согласились отправить балканским странам по вопросу членства в Евросоюзе «чёткое послание», в противном случае, предупредил он, «мы можем увидеть сценарий наподобие сирийского».

«Если мы их оставим в одиночестве, то будем собирать горькие плоды», — подчеркнул он.

Также Борисов порекомендовал разрядить напряжённые отношения с Турцией, с которой у Болгарии есть участок общей границы.

«Во время Варшавского договора в болгарской армии было 120 тыс. человек. Их целью было сдержать возможную атаку Турции на четыре дня до того момента, как подойдут советские войска. Пока мы не меняем европейскую военную доктрину, я предпочитаю ладить с турками», — подчеркнул болгарский премьер.

При этом, как отмечает издание, Борисов не стал озвучивать своего мнения по поводу возможностей вступления Турции в ЕС, ведь эту идею в Евросоюзе с каждым разом всё активнее отвергают.

Болгарский премьер также затронул очень важную тему влияния России в его стране, говорится в статье. София — одна из немногих европейских столиц, в которой сохранился памятник советским солдатам.

«Влияние России в Болгарии отнюдь не ничтожно, и антироссийские высказывания никем не приветствуются. Но я голосовал за санкции в связи с аннексией Крыма, поскольку была пересечена черта, которую не стоило пересекать. Другой вопрос заключается в том, чтобы определить, были ли эффективными эти санкции или нет», — отметил Борисов.

Касаясь вопроса об очередном продлении ограничительных мер против Москвы во время председательства Болгарии в ЕС, болгарский премьер-министр заявил о необходимости подождать, пока в России не пройдут выборы, на которых «безусловно» переизберут Владимира Путина.