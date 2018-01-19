Bloomberg Оригинал

Тереза Мэй: Лондон и Париж выступают единым фронтом против «российской агрессии»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Лондон и Париж выступают единым фронтом перед лицом «российской агрессии» в Восточной Европе, заявила по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По словам Мэй, для отражения этой угрозы Франция согласилась включить свои войска в боевую группу НАТО, находящуюся в Эстонии.

ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Сегодня в результате переговоров Великобритания и Франция пришли к соглашению о совместной работе по выделению средств фонда ЕС по установлению мира в Африке миссии Африканского союза в Сомали в рамках комплексного подхода к континенту.

Что касается наших ближних рубежей, то мы выступаем единым фронтом перед лицом российской агрессии в Восточной Европе. Франция согласилась в 2019 году включить свои войска в боевую группу НАТО под предводительством Великобритании в Эстонии. Этот контингент будет располагаться на эффективной совместной базе, которую мы вместе посещали в прошлом году. 

Со времени последнего саммита Франции и Великобритании в обеих наших странах произошли отвратительные и трусливые террористические атаки, в результате которых британцы и французы погибали бок о бок. Мы ни при каких условиях не будем расценивать угрозу ключевым интересам Великобритании или Франции как не затрагивающую противоположную сторону.

Для борьбы с этой общей угрозой впервые в истории все главы британских и французских спецслужб перед этим саммитом собрались на одной встрече, что подчёркивает наше уникальное сотрудничество в этой области.

Сегодня днём они провели для меня и президента брифинг, на котором рассказали об их совместной работе. Очевидно, что это сотрудничество служит предотвращению многих смертей как по обе стороны Ла-Манша, так и во всём мире.

Дата выхода в эфир 18 января 2018 года.

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источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
агрессия НАТО Россия саммит Тереза Мэй Франция Эммануэль Макрон
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