Defense News: США и Россия устроили в Сирии «гонку военных баз»

Россия пытается вернуться на Ближний Восток в качестве «великой державы» и расширяет своё военное присутствие в Сирии, хотя понимает, что асимметричные угрозы могут создать ей серьёзные препятствия. Однако она идёт на риск и вступает в «гонку военных баз» с США в борьбе за стратегически важный регион, отмечает Defense News.

Россия и США вступили в «гонку военных баз» в Сирии, пишет Defense News. Каждая из этих стран активно стремится расширить своё присутствие в Сирии и противостоять угрозам, что приводит к соперничеству за военные базы, поясняет автор. По мнению экспертов, Россия пытается вернуться в этот регион в качестве «великой державы», поэтому идёт на риск, расширяя своё военное присутствие в Сирии — хотя и знает, что «асимметричные угрозы» могут создать ей серьёзные препятствия.

Соединённые Штаты обеспечили себе военное присутствие в нескольких ключевых точках, говорится в статье. Однако есть два района, где они, пользуясь большой концентрацией своих войск, создают военные базы. По данным одного военного источника, первая база находится в Эт-Табке возле Ракки на севере Сирии, где американский спецназ занимается обучением курдских отрядов. А вторая в настоящее время строится в Эт-Танфе, куда американские войска «не пускают» сирийские и российские вооружённые силы, сообщает Defense News.

Ранее Эт-Табка была сирийской правительственной авиабазой, но позднее была захвачена отрядами вооружённой оппозиции. У США также есть силы спецназа вдоль иорданско-иракско-сирийских границ на пограничном переходе в Эт-Танфе, где проходят подготовку отряды сирийских повстанцев, отмечается в статье. Американское военное присутствие в Дейр-эз-Зоре и Эт-Танфе «расслоило» этот район, мешая Ирану создать «коридор», соединяющий его со Средиземным морем, считает автор.

В то время как у России в Сирии уже есть две постоянные военные базы: авиабаза в Хмеймиме и военно-морская база в Тартусе. Как считает отставной генерал ливанской армии Элиас Ханна, сейчас российское руководство стремится как можно быстрее вывести основные силы из Сирии, чтобы в случае изменения динамики не пришлось воевать с «партизанами», выступающими против российского присутствия. Он также отметил, что боевики и террористы без поддержки со стороны не в состоянии создать дрон, способный пролететь 50-100 километров и осуществить атаку, подобную недавнему нападению беспилотников на базу Хмеймим. Для этого нужно было подключиться к спутникам и к системе GPS, подчеркнул генерал в интервью Defense News, и этот факт вызывает у России серьёзную обеспокоенность.

Российское военное присутствие в Сирии основано на соглашении между законным и признанным на международной арене правительством Асада и Москвой, в соответствии с которым Россия построила две постоянные базы и может использовать их на неопределённый срок, напоминает Defense News. Российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с сирийским правительством, которое даёт России возможность сохранить свою авиабазу в Сирии на протяжении полувека, в рамках подписанных в июле 2017 года документов.

«Сирия занимает стратегически важное положение, являясь воротами на Ближний Восток и в Персидский залив. Именно поэтому мы стали свидетелями такого соперничества за влияние. Не в последнюю очередь такое соперничество подразумевает строительство военных баз», — заявил в интервью Defense News отставной генерал ливанской армии Вахби Катыша. Он также отметил, что после операции в Сирии существенно увеличился экспорт российского оружия.

Россия демонстрирует свои разнообразные боевые возможности в Сирии, начиная с истребительной авиации и кончая зенитно-ракетными комплексами, а сирийский конфликт использует в качестве «полигона» для испытания этих вооружений, подчёркивается в статье. «Сирия стала выставкой оружия, которое Москва намерена экспортировать в страны Персидского залива и Ближнего Востока, и соглашение с Саудовской Аравией о поставке комплексов С-400 является прямым результатом этой демонстрации», — пишет Defense News.

Порты в Сирии имеют особую стратегическую значимость, поскольку являются связующим звеном для торговли между странами Средиземноморья и Ближнего Востока, отметил также ливанский генерал. По его мнению, в основе «гонки военных баз» между Россией и США лежит соперничество между крупными державами, которые стремятся утвердить своё военное присутствие в этом стратегически важном регионе. «Более того, Россия пытается вернуться в этот регион в качестве великой державы. По этой причине она идёт на риск, расширяя своё военное присутствие в Сирии, хотя и знает, что асимметричные угрозы могут создать ей серьёзные препятствия», — заключил Катыша в беседе с корреспондентом Defense News.