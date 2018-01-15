Globe and Mail: Турция «в ближайшие дни» предпримет военную операцию в курдском анклаве в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция «в ближайшие дни» предпримет военную операцию в курдском анклаве в северной части Сирии, а также призвал США поддержать его усилия, сообщает The Globe and Mail. Эрдоган отметил, что операция против курдского анклава Африн направлена на «очищение от террора» страны, граничащей с Турцией на юге.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция «в ближайшие дни» предпримет военную операцию в курдском анклаве в северной части Сирии, а также призвал США поддержать его усилия, сообщает The Globe and Mail.

Эрдоган отметил, что операция против курдского анклава Африн направлена на «очищение от террора» страны, граничащей с Турцией на юге.

Африн контролируется курдскими повстанцами из Отрядов народной самообороны. Турция считает это народное ополчение террористической группировкой, связанной с Рабочей партией Курдистана, которая совершала «кровавые мятежи» в Сирии.

Представитель Отрядов народной самообороны в Африне Ройхат Рой рассказал, что после полуночи около границы с Турцией между его подразделением и турецкими войсками начались столкновения. Он также добавил, что в результате обстрелов, которые произошли в воскресенье в районе Африна, был убит один боевик Отрядов народной самообороны и ранены двое гражданских лиц, пишет The Globe and Mail.

Турция и её западные союзники, включая США, считают Рабочую партию Курдистана террористической организацией. При этом США вооружали некоторые группировки курдов в Сирии для того, чтобы нанести поражение ИГ* в этой стране. Это «больной вопрос» в отношениях Турции с США, и без того напряжённых.

Как сообщает издание, президент Турции отметил, что, «несмотря на всё это», он намерен работать с США в этом регионе и надеется, что США не займут сторону Отрядов народной самообороны во время предстоящей операции в Африне.

«Мы ожидаем, что США поддержат Турцию в её законных усилиях по борьбе с терроризмом», — заявил Эрдоган.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калым заявил о «беспокойстве», вызванном сообщениями о том, что коалиция под руководством США создаст в Сирии «силы безопасности границы», в которых среди 30 тыс. человек будут присутствовать и курдские повстанцы.

Калын отметил, что «США предпринимают шаги, которые узаконивают террористическую организацию и укрепляют Отряды народной самообороны». Как пишет The Globe and Mail, пресс-секретарь Эрдогана подчеркнул, что это «абсолютно неприемлемо», и повторил, что Турция «будет защищаться».

Эрдоган заявил, что новая операция в Африне станет продолжением вторжения Турции в северную часть Сирии, которое началось в 2016 году и было направлено на борьбу с ИГ и предотвращение продвижения курдских сил, поддерживаемых США. Турецкие войска размещены на территории, находящейся под контролем повстанцев по обе стороны Африна.

Представитель Отрядов народной самообороны в Африне Ройхат Рой заявил, что курдские повстанцы будут бороться для того, чтобы защитить свои «завоевания и территории». Глава региональной ассамблеи курдов на севере Сирии Хадия Юсеф написала в Twitter, что военная операция Турции против Африна угрожает жизни сирийцев, а также подрывает международные усилия по достижению политического решения по Сирии, сообщает The Globe and Mail.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.