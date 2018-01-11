Süddeutsche Zeitung: продолжение боёв в Сирии идёт вразрез с планами Путина

Хотя поражение ИГ в Сирии становится очевидным, война в стране всё ещё продолжается. Как пишет Süddeutsche Zeitung, активное возобновление боевых действий идёт вразрез с планами Владимира Путина, который не хотел распространять в стране тревогу накануне президентских выборов.

Владимир Путин планировал, что на полях сражений в Сирии всё будет спокойно, чтобы не распространять тревогу в преддверии президентских выборов, намеченных на середину марта. Однако, как пишет Süddeutsche Zeitung, его план не сработал и практически во всех частях Сирии возобновляются бои.



Как продолжает немецкое издание, на юге страны Израиль совершил атаку на склад с оружием, которым пользовалась «Хезболла». В районе Восточная Гута под Дамаском, а также в регионе Идлиб Башар Асад «бомбит собственный народ с такой интенсивностью, которая напоминает о битве за Алеппо». А в центральной части Сирии «Исламское государство»* завоевало 11 населённых пунктов. Кроме того, мишенью становятся и российские войска.



Российское Министерство обороны сообщило, что 13 беспилотников были сбиты до того, как они успели сбросить взрывные устройства на авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе. И хотя на фотографиях взрывные устройства выглядели как самодельные, автор статьи отмечает, что российские политики поняли, в чём дело, ещё до того, как военные эксперты завершили экспертизу дронов.



Так, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич возложил ответственность за нападение на США. «В Сирии их невозможно просто где-то взять, это работа спецслужб, которая координируется из Соединённых Штатов», — сказал он. Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что к атаке причастно ИГ, но оно может справиться с этим «не самостоятельно, а с помощью западных спецслужб».



Также Владимиру Путину может создать проблемы и конфликт между сирийскими курдами и Турцией. Во вторник президент Эрдоган объявил о военной операции в соседнем с Идлибом регионе. По мнению автора статьи, если холодная война между сирийскими курдами и Турцией перейдёт в горячую фазу, проблема появится не только у Путина, который до сих пор сотрудничает с обеими сторонами, но и у Соединённых Штатов, поскольку, с одной стороны, они партнёры Турции по НАТО, а с другой — используют руководимые курдами Демократические силы Сирии как наземные войска в борьбе против ИГ.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.