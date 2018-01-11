Süddeutsche Zeitung: продолжение боёв в Сирии идёт вразрез с планами Путина

Хотя поражение ИГ в Сирии становится очевидным, война в стране всё ещё продолжается. Как пишет Süddeutsche Zeitung, активное возобновление боевых действий идёт вразрез с планами Владимира Путина, который не хотел распространять в стране тревогу накануне президентских выборов.
Владимир Путин планировал, что на полях сражений в Сирии всё будет спокойно, чтобы не распространять тревогу в преддверии президентских выборов, намеченных на середину марта. Однако, как пишет Süddeutsche Zeitung, его план не сработал и практически во всех частях Сирии возобновляются бои.
Как продолжает немецкое издание, на юге страны Израиль совершил атаку на склад с оружием, которым пользовалась «Хезболла». В районе Восточная Гута под Дамаском, а также в регионе Идлиб Башар Асад «бомбит собственный народ с такой интенсивностью, которая напоминает о битве за Алеппо». А в центральной части Сирии «Исламское государство»* завоевало 11 населённых пунктов. Кроме того, мишенью становятся и российские войска.
Российское Министерство обороны сообщило, что 13 беспилотников были сбиты до того, как они успели сбросить взрывные устройства на авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе. И хотя на фотографиях взрывные устройства выглядели как самодельные, автор статьи отмечает, что российские политики поняли, в чём дело, ещё до того, как военные эксперты завершили экспертизу дронов.
Так, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич возложил ответственность за нападение на США. «В Сирии их невозможно просто где-то взять, это работа спецслужб, которая координируется из Соединённых Штатов», — сказал он. Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что к атаке причастно ИГ, но оно может справиться с этим «не самостоятельно, а с помощью западных спецслужб».
Также Владимиру Путину может создать проблемы и конфликт между сирийскими курдами и Турцией. Во вторник президент Эрдоган объявил о военной операции в соседнем с Идлибом регионе. По мнению автора статьи, если холодная война между сирийскими курдами и Турцией перейдёт в горячую фазу, проблема появится не только у Путина, который до сих пор сотрудничает с обеими сторонами, но и у Соединённых Штатов, поскольку, с одной стороны, они партнёры Турции по НАТО, а с другой — используют руководимые курдами Демократические силы Сирии как наземные войска в борьбе против ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Лошадь Пржевальского, выпущенная два года назад президентом России Владимиром Путиным из загона в основную часть заповедника «Оренбургский», родила жеребёнка. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедников Оренбуржья».
На Украине 65% граждан считают, что страна движется в неправильном направлении, свидетельствуют результаты социологического опроса центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Яременко.
Доходы бюджета от налога на имущество физлиц в России с 2015 по 2017 год увеличились в 1,72 раза и составили 52,2 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчёты аналитического центра «Финэкспертиза», основанные на данных Росстата и Федерального казначейства.
Андрей Митьков, агент трёхкратного призёра Олимпийских игр по плаванию Юлии Ефимовой, сообщил, что, по информации от близкого к ситуации источника, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в разговоре с RT оценил призыв украинского лидера Петра Порошенко исключить из Конституции норму, позволяющую базирование Черноморского флота России в городе.
Государственная дума в третьем чтении приняла закон об установлении уголовной ответственности за неисполнение судебных актов, которые обязывают прекратить распространение или дать опровержение недостоверной информации.
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который пообещал, что после «возвращения» Крыма Украине российской базы в Севастополе не будет.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных при крушении в Сирии самолёта Ил-20. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт высказался о возможном восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Рио Фердинанд высказал мнение об удалении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».
Член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Коваленко заявил о необходимости увеличить тарифы на электроэнергию для украинцев.
Минобороны России опровергло версию крушения самолёта Ил-20 у берегов Сирии из-за несрабатывания системы «свой-чужой». В российском военном ведомстве назвали подобные сообщения «дилетантскими фантазиями». Об этом говорится в заявлении Минобороны.