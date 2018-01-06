Тиллерсон: российское дело не мешает нам решать важные вопросы с Москвой

Расследование «российского вмешательства» в президентские выборы — внутреннее дело США, которое не упоминается на переговорах с мировыми лидерами. Об этом в интервью CNN рассказал американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он также отметил, что этот вопрос не препятствует сотрудничеству Москвы и Вашингтона по важным международным вопросам.

РЕКС ТИЛЛЕРСОН, госсекретарь США: В прошедшем году с Россией было непросто. Мы говорили чётко — и я, и президент, — что у наших стран должны быть более продуктивные отношения. Сегодня они весьма натянутые по понятным для каждого американца причинам.

Вместе с тем мы продолжаем непрерывно взаимодействовать с Россией, очень активно взаимодействовать. Мы должны быть очень откровенными, искренними и честными в разговоре друг с другом о том, что (важно. — ИноТВ) для обеих сторон. И, на мой взгляд, министр иностранных дел Лавров, так же как и я, стремится улучшить наши отношения.

По-настоящему ключевым вопросом является Украина. В то же время мы нашли точки соприкосновения в Сирии, что привело практически к полному разгрому ИГ* в стране.

Президент Трамп заявил, что российское расследование тормозит вашу внешнюю политику, портит отношения с союзниками, создаёт большую неразбериху. Как эта шумиха, если так можно выразиться, сказалась на вашем сотрудничестве с мировыми лидерами?

РЕКС ТИЛЛЕРСОН, госсекретарь США: Никак не сказалась.

Неужели?

РЕКС ТИЛЛЕРСОН, госсекретарь США: Никак не сказалась и никогда не упоминалась в моих беседах или на двусторонних встречах с мировыми лидерами. Внутреннее дело, касающееся России и вмешательства, не является частью диалога за пределами нашей страны. Я думаю, остальной мир понимает это.

Это внутренний вопрос. Это важный вопрос. Мы говорили о нём с русскими и заявили им: «Послушайте, это проблема».

На ваш взгляд, они могут вмешаться (в выборы. — ИноТВ) в 2018-м?

РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Я не знаю. Надеюсь, что нет.

У вас есть какие-то доказательства?

РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Пока никаких. Но мы знаем, что Россия вмешивалась в выборы других государств, в Европе и не только. Поэтому мы послали сигнал России. Я передал его следующим образом: «Я не понимаю, почему вы это делаете. Я не понимаю, чего вы этим хотите добиться. Потому что мне не очевидно, каким образом это может сыграть вам на руку».

Хаос в Соединённых Штатах играет им на руку, не так ли?

РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Но это наносит вред России. Мы не добиваемся прогресса, и они не добиваются прогресса (в отношениях. — ИноТВ) с остальными.

Мы пытаемся сосредоточиться на действительно важных для нас вопросах, которые включают Сирию, ситуацию там, ситуацию на Украине и в Восточной Европе, а также обеспечение стабильности в Восточной Европе. Мы понимаем, что вызывает у России наибольшее беспокойство, и планируем провести очень важные переговоры по договорам СНВ и РСМД.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 января 2018 года.