Focus: немцы назвали самые опасные конфликты нового года

Северокорейский конфликт вызывает у немцев наибольшую обеспокоенность в 2018 году, пишет Focus. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим институтом YouGov. При этом ситуации на востоке Украины сильнее всего опасаются только 2% граждан Германии, отмечает издание.

В данный момент в мире идёт множество войн, разгораются крупные вооружённые конфликты и различные кризисы, которые в случае дипломатической неудачи могут быстро перерасти в насилие, пишет Focus. Немецкое издание приводит результаты опроса социологического института YouGov, специалисты которого поинтересовались у граждан Германии, какой из конфликтов в мире они считают наиболее опасным.



40% респондентов назвали самым опасным северокорейский конфликт. КНДР сама объявила себя ядерной державой и настаивает на том, чтобы другие страны признали этот статус. США же хотят, чтобы лидер государства Ким Чен Ын свернул свою ядерную программу и ликвидировал оружие. Многие эксперты опасаются, что конфликт может обостриться.



На втором месте по результатам опроса стоит «Исламское государство»* (25%). В 2017 году в Сирии и Ираке удалось покончить с самопровозглашённым халифатом — и теперь сунниты-экстремисты занимают там небольшие территории. Но всё же это не означает, что ИГ побеждено. По оценкам военных и специалистов, джихадисты ушли в пустыни на западе Ирака. Также многие опасаются, что игиловцы активизируют свою террористическую деятельность в странах Европы.



8% граждан Германии обеспокоены ближневосточным конфликтом между Израилем и Палестиной, продолжает издание. После того как глава Белого дома Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, конфликт обострился. Эксперты опасаются, что насилие может распространиться. К сожалению, шансы на мирное урегулирование тают на глазах, отмечает издание.



Конкурентная борьба между региональными державами Саудовской Аравией и Ираном также беспокоит немцев (8%). После того как три года назад саудовский король Салман взошёл на трон, внешняя политика страны стала гораздо агрессивнее. Это связано с его сыном, кронпринцем Мухаммадом бин Салманом. Суннитская династия заинтересована исключительно в том, чтобы ограничить влияние шиитского Ирана, поясняет Focus.



В список наибольших угроз вошёл и украинский конфликт, отмечает издание. Ожидается, что в 2018 году бои на востоке Украины не прекратятся. Глава Кремля Владимир Путин предложил отправить туда миротворческую миссию ООН, но пока что переговоры по этому поводу зашли в тупик. Ситуация в стране может измениться под давлением со стороны США. Вашингтон собирается поставить украинским войскам вооружение. Речь идёт о противотанковых ракетах и снайперских винтовках. Если американцы реализуют свои планы, то позиционная война может оказаться ещё более кровавой, ведь аналогичный шаг может сделать и Москва.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.