Inquisitr: допинговый скандал дал Евгении Медведевой сил на мировой рекорд Российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе, заявив, что допинговый скандал вокруг России сделал сильнее и её, и других российских спортсменов, передаёт Inquisitr. Издание отмечает, что мастерство и патриотизм Медведевой имели важнейшее значение в её успехе. 12 февраля 2018 Inquisitr

Inquisitr: более 40% американцев уверены, что Трамп на посту президента благодаря русским Более 40% американцев считают, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года в Соединённых Штатах и тем самым повлияла на исход голосования в пользу Дональда Трампа, сообщает Inquisitr. Более того, 57% жителей США убеждены, что нынешний глава Белого дома пытался помешать расследованию «российского вмешательства», отмечает издание. 18 декабря 2017 Inquisitr

Inquisitr: США аннулировали визу «главному врагу Путина» Без объяснения причин Соединённые Штаты запретили въезд на территорию страны «ярому и ненавистному врагу» президента России, пишет The Inquisitr. Немногим ранее британского бизнесмена Уильяма Браудера включили в список розыска Интерпола «по указу самого Путина», отмечает американское издание. 23 октября 2017 Inquisitr

Inquisitr: Пока Клинтон будет искать вину Путина, Трамп успеет стать президентом В преддверии голосования коллегии выборщиков Хиллари Клинтон обвинила ФБР и президента России Владимира Путина в своем «неожиданном поражении» на президентских выборах в США, пишет The Inquisitr. Она поддержала предложение расследовать предполагаемые хакерские атаки на демократов. Вот только ко времени получения первых результатов Дональд Трамп, скорее всего, уже станет «новым лидером свободного мира». 19 декабря 2016 Inquisitr

Inquisitr: Американский магазин предложил «понюхать» Трампа, Путина и Трюдо Запах власти стал ближе: в качестве новогоднего подарка американский онлайн-магазин предлагает ароматические свечи с запахами Дональда Трампа, Владимира Путина и Джастина Трюдо, сообщает Inquisitr. Неповторимый аромат каждой свечи отражает уникальную природу политиков. Новостной сайт предлагает купить все три и устроить «мини-саммит». 6 декабря 2016 Inquisitr

Inquisitr: Третья мировая война продлится несколько минут Высокопоставленные американские военные считают «почти гарантированной» масштабную конфронтацию с Россией или Китаем в будущем, сообщает Inquisitr. По оценкам генералов США, третья мировая будет скоротечной и смертоносной. А текущие вооруженные конфликты дают армиям возможность испытать «оружие будущего», говорится в статье. 17 октября 2016 Inquisitr

Inquisitr: «Инопланетное оружие» Москвы печалит американских военных Поразительной мощи российского оружия найдено объяснение. По крайней мере, так считает Inquisitr. Ссылаясь на видных конспирологов, издание пишет, что Москва получает технологии от... пришельцев. Якобы с их помощью она вывела из строя оборудование эсминца «Дональд Кук», тем самым нанеся душевную травму американским командирам, а теперь угрожает США в Сирии. 26 августа 2016 Inquisitr

Inquisitr: Американцы могут спастись от Трампа не только в Канаде, но и в России Некоторые американцы планируют переехать в Канаду, если Дональд Трамп займет президентское кресло. Однако, пишет Inquisitr, им стоит подумать о более выгодном предложении российских властей, которые обещают иностранным переселенцам гражданство и бесплатный участок земли на Дальнем Востоке. 9 мая 2016 Inquisitr

Inquisitr: Оговорка о поддержке боевиков ИГ выдала Обаму с головой В недавней пресс-конференции президент США Барак Обама допустил досадную оплошность, заявив, что США ускорят подготовку войск «Исламского государства». Многие сочли это «оговоркой по Фрейду» и решили, что американский лидер ненамеренно сказал правду о тайных контактах с ИГ, сообщает издание Inquisitr. 9 июля 2015 Inquisitr

Пентагон «посмеялся» над перехватом американского эсминца в Черном море Американские военные не увидели ничего необычного в том, что в ответ на работу американского эсминца вблизи российских территориальных вод в Черном море Россия подняла в воздух бомбардировщики Су-24. Российская сторона настаивает, что ее операция оказалась успешной, а Пентагон заявляет, что эсминец продолжил свою миссию по плану, пишет Inquisitr. 1 июня 2015 Inquisitr