Клинтон о «вмешательстве» России в предстоящие выборы: «Происходит куда больше, чем нам рассказывают»

Когда уже даже представители разведсообщества при администрации Дональда Трампа предупреждают о вмешательстве со стороны России в предстоящие президентские выборы, надо думать, что «происходит куда больше, чем они рассказывают», заявила Хиллари Клинтон. Экс-госсекретарь США призвала СМИ и потенциального кандидата от демократов Джо Байдена проявлять бдительность.

В интервью каналу MSNBC экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что российское правительство помогает действующему главе Белого дома Дональду Трампа с переизбранием, пишет Inquisitr.

«Когда даже сотрудники разведки при администрации Трампа признают, что со стороны России наблюдается очень большая активность, направленная на помощь Трампу, вы понимаете, что происходит куда больше, чем они нам рассказывают», — отметила Клинтон во время беседы с ведущей канала и бывшим членом своего избирательного штаба перед выборами 2016 года Зерлиной Максуэлл. Ранее разведсообщество США предупредило, что Москва совершает попытки вмешательства в выборы 2020 года — так же как Китай и Иран.

Экс-госсекретарь считает, что ситуация, на самом деле, «намного хуже», чем представляет себе общественность. Поэтому Клинтон призвала СМИ «сохранять бдительность». «Надеюсь, что пресса будет освещать проблемы уязвимости нашей избирательной системы для вмешательства, — о них нам теперь известно больше, чем сразу после выборов 2016-го», — поделилась бывший кандидат.

Также, как подчеркнула Клинтон, она рассчитывает, что республиканцы «найдут в себе патриотизм» и обнародуют засекреченную информацию относительно вмешательств в предстоящие выборы.

По словам бывшего госсекретаря, главный претендент на позицию кандидата от Демократической партии Джо Байден и его союзники тоже должны проявлять осмотрительность и упорно бороться с «любой дезинформацией и беззастенчивой ложью, в распространении которых, как ожидается, будут принимать участие русские».

Inquisitr напоминает, что Клинтон уже давно винит Россию и президента Владимира Путина в своём поражении на выборах и «сговоре» с Трампом. Однако в ходе своего расследования, начатого в 2017-м и завершённого в 2019 году, спецпрокурор Роберт Мюллер так и не нашёл доказательств того, что ради победы действующий президент объединил усилия с Москвой.