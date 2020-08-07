USA Today: историк-предсказатель предрекает победу на американских выборах Байдену

Профессор Американского университета историк Аллан Лихтман предсказал, что на выборах в США в этом году победу одержит бывший вице-президент Джо Байден, пишет USA Today. Как напоминает издание, Лихтман точно предсказывал исход всех президентских выборов с 1984 года. В 2016 году он был в числе немногих людей, заявлявших о том, что 45-м главой Белого дома станет Дональд Трамп.
Профессор Американского университета Аллан Лихтман широко известен своими точными прогнозами результатов президентских выборов в США. И вот теперь он предсказывает, что по итогам ноябрьского голосования бывший вице-президент Джо Байден одержит победу над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом, пишет USA Today.
Как напоминает издание, Лихтман — политический историк, который точно предсказал исход всех президентских выборов, начиная с 1984 года. Особо стоит отметить, что он был одним из немногих, кто заявлял, что именно Трамп станет 45-м президентом США. Более того, сбылось и другое его предсказание о том, что нынешнему американскому президенту устроят импичмент.
Лихтман использует систему 13 ключевых факторов, которые он вывел для определения будущего победителя. Среди них — преимущество занимаемой должности, долгосрочные и краткосрочные экономические показатели, скандалы, социальные волнения и прочее.
«Эти ключевые показатели предсказывают, что Трамп потеряет Белый дом», — отметил Лихтман в видео, размещённом на сайте The New York Times.
По его мнению, разрыв между Трампом и Байденом будет небольшим. Как полагает историк, семь ключевых колеблющихся штатов поддержат бывшего вице-президента, а шесть — нынешнего главу Белого дома.
Как отметил Лихтман, у Трампа есть преимущество занимаемой должности, кроме того, ему противостоит не особо серьёзный соперник. Однако против него играет то, что Республиканская партия в 2018 году утратила большинство в палате представителей. Кроме того, Трамп пережил импичмент, и с ним связано «множество других скандалов».
Долгосрочные и краткосрочные экономические показатели США, рухнувшие на фоне пандемии коронавируса, а также социальные волнения в стране также склоняют чашу весов в пользу Байдена.
Между тем, как указывает Лихтман, ни Байден, ни Трамп не отличаются харизмой. И если первого профессор просто называет «нехаризматичным соперником», то Трампа он характеризует как «отличного шоумена, который, по-видимому, импонирует лишь небольшой части американского народа».
Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что в ближайшие десятилетия мир столкнётся с глобальным экологическим кризисом, связанным с изменением климата, последствия которого станут более серьёзными по сравнению с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Представители топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов пригрозили ATP и Ассоциации тенниса США (USTA) коллективным снятием с US Open, если те не договорятся с властями европейских стран об отмене обязательного карантина по возвращении с турнира.
Спецназ Франции задержал вооружённого мужчину, захватившего заложников в отделении банка во французском городе Гавр. Все находившиеся в здании сотрудники финансового учреждения освобождены, передаёт BFM.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на обращение своего соотечественника Забита Магомедшарипова к промоушену с требованием организовать ему титульный бой.
Боевики в Сирии обстреливают позиции сирийских вооружённых сил и пытаются атаковать базу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР контр-адмирал Александр Щербицкий.
Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин высказал мнение, что шумиха вокруг перехода подмосковных «Химок» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не пошла на пользу имиджу лиги.
Администрация микроблога Twitter отметила RT маркировкой, обозначающей телеканал как «государственное издание». Такая маркировка, в частности, появилась у Twitter-аккаунта RT на русском. Также отмечены аккаунты RT на английском, немецком, французском, арабском и испанском языках.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил сообщение о том, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».
Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чайка» Магомед Адиев высказал мнение о введении в Российской премьер-лиге (РПЛ) ограничения на нахождение на поле во время матча в составе одной команды более двух футболистов младше 18 лет.