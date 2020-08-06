Stern: победа Байдена не вернёт США и Германию к старым добрым временам

Многие связывают с возможной победой Джо Байдена на президентских выборах в США надежды на нормализацию отношений с Европой и, в особенности, с Германией. Однако рассчитывать на быстрое возвращение к «старым добрым временам» не следует, пишет немецкий журнал Stern. Пребывание Трампа у власти не прошло бесследно для европейцев, которые уже не хотят во всём полагаться на США, а количество проблем за это время только увеличилось, и они не решатся сами по себе.

Предвыборная борьба в Америке застопорилась, и конкуренту Дональда Трампа Джо Байдену это, похоже, на руку, пишет корреспондент немецкого журнала Stern Дитер Хосс. Некоторые связывают с Байденом надежды на возвращение «старых добрых времён», в том числе в отношениях с Германией и Европой, однако всё не так просто, уверен немецкий журналист.

Если бы не коронавирус, сейчас в США проходила бы жаркая предвыборная гонка, но пандемия практически парализовала борьбу за власть в Белом доме. По мнению автора статьи, от этого выигрывает Джо Байден – относительное затишье больше соответствует его характеру: ему почти ничего не приходится делать, чтобы опередить Трампа по результатам важнейших опросов.

Эти результаты дают надежду на то, что следующим президентом США станет кандидат от демократов, пишет Stern. Сторонники Байдена надеются, что при нём произойдёт возвращение к прежним, лучшим временам и к старой дружбе. Ничто бы так не порадовало старых союзников США, включая Германию. Из-за Трампа немцы, по большей части, перестали считать США надёжным партнёром. Поэтому эксперты полагают, что грядущие американские выборы станут важнейшими в истории Германии.

Однако политологи в Вашингтоне и Берлине не верят в то, что с приходом Байдена всё так легко вернётся к прежнему состоянию, отмечает автор статьи. Если Байден победит, все встретят его ликованием, но мир не стоит на месте — нынешнюю повестку определяет множество других проблем, а они не решатся сами по себе.

На распределении финансового бремени между трансатлантическими партнёрами и протекционизме в торговой политике особенно настаивают демократы США. Существуют опасения, что на международные и военные цели будут расходоваться средства, которых потом не хватит для решения внутренних социальных вопросов. Этот момент может стать ключевым для страны, погрузившейся в тяжёлый экономический кризис из-за пандемии коронавируса, подчёркивает издание.

По мнению экспертов, Германии и другим европейцам не следует придавать слишком много значения «символическим действиям», таким как, например, ожидаемое при Байдене возвращение США в Парижское соглашение по климату. Вероятно, под руководством Байдена произойдёт перестройка в энергетической и экологической политике, однако, если он сделает ставку на возобновляемые источники энергии, то лишь завершит то, к чему уже давно готовятся рынки, — то есть к отказу от традиционных источников энергии. К тому же даже Бараку Обаме в своё время не удалось добиться ратификации Парижского соглашения в конгрессе.

Однако ещё более проблематичными дипломаты считают последствия выпадов Трампа против западных союзников в целом и Германии в частности, отмечает немецкий журнал. Германо-американский союз пока не расколот окончательно, но никто не хочет представлять, как будут выглядеть отношения между обеими странами ещё через четыре года пребывания Трампа на посту президента США.

Бывший посол США в Германии Джон Корнблум придерживается мнения, что Байдену нужен собственный «момент у Бранденбургских ворот». При этом он подразумевает отсылку к исторической речи Рональда Рейгана в 1987 году, когда он через Берлинскую стену обратился к Михаилу Горбачёву с призывом сломать эту преграду. Тогда это тоже замышлялось как символический шаг, призванный улучшить отношения США с Германией, пребывавшие в то время не в лучшем состоянии, напомнил Корнблум.

По его мнению, дистанцию, установившуюся между Германией и США из-за действий Трампа, не удастся сократить просто за счёт смены руководства в Белом доме и более дружественного обращения друг с другом, хотя избрание Байдена и может стать началом. Выступая с нападками на старых союзников, Дональд Трамп постоянно концентрировался на обвинениях и упрёках в адрес Германии и критиковал её за преобладание экспорта над импортом, недостаточные расходы на оборону и попытки «разрушить» страну зависимостью от российского газопровода.

Отзыв 12 тыс. военнослужащих США из Германии, о котором было объявлено недавно, стал последней каплей, отмечается в статье. Трамп одним махом снёс с трудом возведённую его министром обороны конструкцию в сфере политики безопасности, когда заявил: «Мы сокращаем численность наших войск, потому что они не оплачивают свои счета. Всё просто».

С самого начала президентства Трампа было ясно, что стиль США во внешней политике изменится: вместо переговоров последовали выжидательная позиция и бесцеремонные требования, а «шантаж подобного рода» в трансатлантических отношениях не в почёте, пишет Stern.

Вполне вероятно, что в случае победы Джо Байдена на президентских выборах в США политический стиль в обращении между Америкой и Европой снова смягчится за счёт более активного диалога. Однако Байдену следует рассчитывать на то, что время работы администрации Трампа не прошло для европейцев бесследно. Меркель и другие европейские лидеры ясно дали понять, что они давно уже не хотят полагаться на США так, как прежде — не после того, как выяснилось, с какой лёгкостью в США может быть избран президент, предпочитающий разрушительные действия, заключает немецкий журнал Stern.