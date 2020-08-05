Обозреватель NYT возложил вину за тяжёлое финансовое положение американцев на республиканцев и Трампа

«Жестокость и невежество» администрации президента США Дональда Трампа и республиканцев грозит тяжёлым финансовым положением миллионам американцев, пишет экономист Пол Кругман в своей статье для The New York Times. При этом, по мнению Кругмана, за нежеланием Трампа и его союзников выплачивать пособия по безработице тем, кто лишился работы в пандемию также стоит «неосведомлённость».

Страны по всему миру вынуждены приостановить преждевременные попытки возобновить работу бизнеса. Это особенно остро ощущается в США, где из-за неспособности правительства контролировать пандемию уровень безработицы достиг уровня Великой депрессии, пишет экономист и обозреватель The New York Times Пол Кругман.

Усугубляет ситуацию тот факт, что срок выплат повышенных пособий по безработице — важнейшего средства к существованию для десятков миллионов американцев — истёк. А переговоры о том, стоит ли восстанавливать помощь, и как это сделать, похоже, зашли в тупик.

При этом, несмотря на обвинения американскими СМИ в адрес конгресса США, вина лежит на администрации президента Дональда Трампа и республиканцах сената, полагает Кругман.

Выплату расширенных пособий по безработице в рассматриваемый американскими законодателями пакет мер по смягчению последствий коронавируса предложили включить именно демократы в палате представителей. После принятия законопроекта два с половиной месяца назад у республиканцев «было достаточно времени, чтобы предложить альтернативу». Тем не менее администрация Трампа отказывается предлагать меры, которые позволили бы облегчить участь американцев, даже сейчас.

Главная цель экономической политики заключалась в том, чтобы поддержать тех, кто потерял работу из-за пандемии. Однако предложения администрации Трампа Кругман называет «почти сюрреалистичными в их оторванности от реальности». В частности, в Белом доме предлагали сократить подоходный налог, что было бы не актуально для тех, кто дохода лишился.

Кроме того, Кругман обвиняет Белый дом в непонимании механизма выплаты пособий. Так, администрация Трампа предложила продолжить выплату пособий на короткий период, пока продолжаются переговоры. По мнению экономиста, подобные выплаты невозможны, так как государственные учреждения, отвечающие за них, не смогут справиться с необходимыми изменениями.

При этом, по мнению автора статьи, за подобным провалом стоит одержимость республиканцами идеей, что пособия по безработице делают американцев «ленивыми» и заставляют отказываться от работы.

Тем не менее, отмечает Кругман, многочисленные исследования не доказательств того, что пособия отбивают желание соглашаться на работу или лишают мотивации искать её. На это указывает и статистика — более 30 млн американцев получают пособия, однако на них приходится лишь 5 млн вакансий. «Нельзя согласиться на работу, которой нет», — настаивает эксперт.

Более того, подавляющее большинство экономистов считают, что пособия по безработице поддерживают экономику, обеспечивая потребительские расходы.

Таким образом, делает вывод Кругман, за нежеланием администрации Трампа поддерживать безработных американцев кроется прежде всего «неосведомлённость», а также «жестокость и невежество».

При этом обозреватель The New York Times полагает, что неспособность администрации Трампа и его союзников контролировать пандемию означает, что «миллионы американцев скоро окажутся в тяжёлом финансовом положении».