Independent: «пусть едят пирожные» — Иванку Трамп раскритиковали за предложение сокращённым американцам найти новую работу

У себя в соцсетях Иванка Трамп стала активно продвигать новую кампанию администрации США Find Something New, призванную подтолкнуть попавших под сокращение американцев к поиску работы в новых сферах. Но, как сообщает The Independent, некоторые такой посыл не оценили и сравнили со знаменитым предложением королевы Марии-Антуанетты есть пирожные за неимением хлеба.

Reuters

Дочь президента США Иванка Трамп подверглась критике за то, что прорекламировала на своей странице в Twitter новую инициативу действующей администрации — сайт для поиска работы FindSomethingNew.org, что в переводе означает «Найдите нечто новое». Как сообщает The Independent, у себя в соцсетях Иванка написала: «Американцы всех возрастов и с любым уровнем подготовка могут зайти на FindSomethingNew.org, чтобы изучить новые пути карьерного роста + найти ресурсы поддержки». Также к посту был прикреплён проморолик, в котором люди рассказывали, как им удалось найти новую работу после сокращения.

По словам старшей дочери американского лидера, новая платформа «бросает вызов идее о необходимости традиционного двухлетнего и четырёхлетнего обучения в колледже» как «единственной возможности приобретения профессиональных навыков». «Конечно, мы должны поддерживать и высшее образование и мы так и делаем — у нас в вузах одна из лучших экосистем из всех стран мира. Но нам следует перестать убеждать учащихся и работников, что это единственная реальная опция», — цитирует издание одну из публикаций Иванки Трамп. Однако инициативу поддержали далеко не все. К примеру, известный демократ и политический стратег Джемисон Фозер отнёсся к новой рекламе скептически. «Допустим, вы не можете позволить себе мясо и овощи. Но вы же можете просто #найтинечтоновое — скажем, пирожные», — прокомментировал эксперт, намекнув на знаменитое высказывание последней королевы Франции Марии-Антуанетты. Её фраза «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» зачастую используется, чтобы описать отрешённость правящего класса от проблем обычного народа. Как обращает внимание The Independent, примечательно, что и запуск нового сайта пришёлся на важную для Французской революци дату — День взятия Бастилии. Для Марии-Антуанетты, впрочем, эти события сулили трагичную кончину — казнь на гильотине. По данным издания, Иванка Трамп, выпускница Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, несмотря на отсутствие политического опыта, руководит целым рядом инициатив администрации, начиная от программ, касающихся женского здоровья, и заканчивая проблемами торговли людьми. Кампания по «поиску чего-то нового» Find Something New призвана подтолкнуть американцев, лишившихся работы из-за сокращений, попробовать свои силы в других профессиях, несмотря на то, что в предыдущие люди уже вложили силы, время и деньги, добавляет газета. The Independent напоминает, что из-за режима самоизоляции в период с марта по апрель работу потеряли более 20 млн. американцев. И хотя сегодня экономика США демонстрирует признаки восстановления, в условиях пандемии найти новый заработок многим по-прежнему непросто.



