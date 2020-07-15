N-TV: из-за коронавируса больше 5 млн американцев лишились не только работы, но и страховки

В результате пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса почти 5,5 млн американцев лишились медицинского страхования, сообщает немецкий телеканал N-TV. Почти половина трудоустроенных граждан в США получают страховку через работодателя, поэтому, потеряв работу, многие потеряли и защиту в сфере здравоохранения. По оценкам специалистов, это худший экономический кризис для страны со Второй мировой войны.

Это, вероятно, худший экономический кризис в США со времён Второй мировой войны, отмечает немецкий телеканал N-TV. Из-за пандемии коронавируса больше 5 млн человек в стране остались без медицинских страховок — а это намного больше, чем было во время финансового кризиса 2008 года.

Согласно результатам исследования американской неправительственной организации Families USA, 5,4 млн человек в США с февраля по май потеряли работу, а вместе с ней и медицинскую страховку. Как отмечается в материале, это почти на 40% больше прежнего рекорда в 3,9 млн незастрахованных взрослых граждан в 2008 и 2009 кризисных годах.

«Это худший экономический спад со Второй мировой войны», — считает руководитель исследования Стэн Дорн. Он призывает политические круги в США учесть эту брешь в системе страхования при рассмотрении следующего закона о помощи в условиях коронавируса и включить в проект меры, направленные на полноценную защиту в сфере здравоохранения.

Для проведения исследования Дорн оценил по каждому американскому штату показатели, свидетельствующие о том, как пандемия коронавируса повлияла на экономику и сколько взрослых людей моложе 65 лет лишились работы. По версии американских СМИ, результаты исследования могут заставить с новой силой разгореться обсуждения о предоставлении помощи в связи с коронавирусом в конгрессе США. Кроме того, вопрос медицинского страхования наверняка станет играть более заметную роль в предвыборной борьбе накануне президентских выборов, которые должны состояться в стране 3 ноября.

По данным апрельского исследования Института экономической политики EPI, почти половина работающих в США обеспечена медицинской страховкой через работодателя, поэтому вместе с потерей рабочего места люди теряют и защиту в сфере здравоохранения. США — едва ли не единственная развитая промышленная страна, в которой нет масштабной государственной системы медицинского страхования, подчёркивает немецкий телеканал.

Перед обострением ситуации в США в связи с пандемией в марте доля безработных составляла 3,5% — самый низкий показатель за последние десятилетия. Однако потом многим компаниям и предприятиям пришлось закрыться. Более 45 млн человек лишились работы хотя бы на время — таким высоким это число за столь короткое время не становилось ещё никогда. В мае доля безработных в США составляла 13,3%, в июне она снизилась до 11,1% при численности населения примерно в 330 млн человек, сообщает немецкий телеканал N-TV.