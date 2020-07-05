Welt: крах американской мечты — получатели грин-карты чувствуют себя обманутыми Трампом

В США каждый год проходит лотерея, победители которых получают грин-карту — разрешение на продолжительное пребывание и работу в стране. Однако из-за коронавирусного кризиса Трамп велел остановить выдачу виз до конца года. В итоге многие иностранцы, уже собиравшиеся переехать в США, оказались ни с чем, а их «американская мечта» рухнула в одночасье, пишет немецкая газета Die Welt.

Победители лотереи, выигравшие грин-карту, чувствуют себя обманутыми Трампом, пишет немецкая газета Die Welt. Для защиты местных рабочих сил президент США прекратил выдачу американских виз. Эта проблема коснулась и тысяч людей, которые уже получили одобрение на пребывание в стране, но теперь сидят на чемоданах, лишённые всяких перспектив.

В 2019 году инженер Ноха из Египта выиграла разрешение на продолжительное пребывание в США — так называемую грин-карту. Этим летом она с семьёй планировала переехать в Нью-Йорк, однако буквально за одну ночь их планы пошли прахом: впервые с 1990 года отменена выдача грин-карт по итогам лотереи.

Раньше из числа более чем 14 млн. соискателей американскую визу каждый год получали около 55 тыс. человек. Грин-карта позволяла приезжим находиться в США и работать там на протяжении длительного времени, однако перед этим нужно было уладить некоторые формальности.

Для многих победителей лотереи прошлого года этот процесс ещё не был завершён, когда в марте вспыхнула эпидемия коронавируса, подчёркивает издание. С тех пор американские консульства работают с ограничениями — а теперь обработка заявлений на получение вида на жительство, похоже, совсем прекратилась, пишет немецкая газета. Для многих, кто столкнулся с этой проблемой, это стало настоящей катастрофой.

По указанию президента Дональда Трампа до конца года не должны выдаваться новые рабочие визы для США. Этот шаг обосновывается, среди прочего, напряжённой ситуацией на рынке труда — миллионы американцев потеряли работу из-за коронавирусного кризиса.

Между тем, если победители лотереи не получат грин-карты до 30 сентября, их право на получение соответствующего документа перестаёт действовать, поясняет издание. Госдепартамент США не хочет делать никаких исключений для «победителей», ещё не успевших получить желанную грин-карту.

Египтянка Ноха и её дети получили визы в феврале, однако её супруг ещё ожидает свою визу. Теперь семья опасается, что он её никогда не получит. В итоге женщина оказалась перед выбором: либо эмигрировать без мужа, чтобы дать шанс на лучшие перспективы семилетней дочери и девятилетнему сыну, либо отказаться от мечты о жизни в Америке.

По её словам, она была раздосадована и несколько дней плакала, когда узнала о прекращении выдачи виз. Своего полного имени она не назвала из опасения, что её высказывания могут иметь неприятные последствия для её семьи. «Все мои планы разом рухнули», — негодует египтянка.

Лишь около 13 тыс. выигранных в лотерею виз в этом году уже выданы владельцам. Однако даже для тех, кто своевременно получил документ, сейчас сложно попасть в страну из-за действующих ограничений на поездки.

Семья Нохи потратила только на связанные с проверкой документов процессы почти $10 тыс. В феврале сотрудник американских госорганов заверил её, что вся её семья получит разрешения на въезд и пребывание в США. После этого Ноха и её муж, тоже инженер, уволились с работы, продали машину и сказали о своём предстоящем переезде арендодателю и руководству школы, в которой учатся их дети. Когда в мае посольство сообщило им, что визу её супруга осталось только распечатать, они уже успели собрать чемоданы.

Как отмечает издание, Трамп критически высказывался по поводу «визовой лотереи» ещё до начала кризиса, вызванного коронавирусом, однако делал при этом ложные утверждения. Так, он называл этот процесс «ужасным шоу», посредством которого некоторые страны попытаются отправить в США «очень плохих людей». Но в действительности решение по поводу того, кто подаёт заявку на участие в лотерее, принимают не иностранные правительства, и они не обладают никаким влиянием на то, кто в итоге получит визу.

Заявители должны либо иметь высшее образование, либо обладать подтверждённым двухлетним опытом работы в определённой сфере. Кроме того, победители потом должны предоставить справку об отсутствии судимости. Также у них должен быть в США поручитель, который поддержит их, пока они не устроят свою профессиональную занятость.

Не каждый квалифицированный иностранец в конечном счёте получает возможность реализоваться в США. В последнее время сообщалось о более чем 80 тыс. победителей лотереи, вынужденных соревноваться друг с другом за реальное получение грин-карты, число которых ограничено.

Египтянка Ноха оценивает ситуацию без особого оптимизма, пишет Die Welt. «Всё это было ради будущего наших детей. Теперь мы не знаем, что нам делать», — рассказала она журналистам в Каире, с трудом сдерживая слёзы.