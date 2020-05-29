1+1 Оригинал

1+1: карантин ослабили — украинцы начали массово обращаться за рабочими визами

Материал представлен в переводе ИноТВ
После ослабления карантина украинцы начинают массово обращаться за рабочими визами. Как передаёт «1+1», люди говорят, что после двух месяцев карантина у них заканчиваются сбережения, а за границей их уже давно ждут работодатели.
1+1: карантин ослабили — украинцы начали массово обращаться за рабочими визами
YouTube

На работу за границу. После ослабления карантина украинцы начинают массово обращаться за рабочими визами. В Луцке около польского консульства появились очереди. Туда едут сразу из трёх областей: Волынской, Ровенской и Тернопольской. 

Люди говорят, что после двух месяцев карантина у них заканчиваются сбережения, а за границей их уже давно ждут работодатели.

В самом консульстве подтвердили, что спрос на получение виз сейчас велик, но пока они работают в ограниченном режиме и в первую очередь дают визы работникам сельскохозяйственной и транспортной отраслей. 
 
МУЖЧИНА: Меня там уже ждут. Я там пять лет работаю за границей. У нас на Украине нечего делать, особенно для молодёжи сейчас работы нет нигде. 
 
КОРРЕСПОНДЕНТ: А почему сейчас едете?
 
ЖЕНЩИНА: Нужны деньги. На полевые работы сейчас дают визы.
 
Дата выхода в эфир 29 мая 2020 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
1+1 Украина Европа
теги
виза Европа мигранты трудоустройство Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров