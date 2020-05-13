Польский бизнесмен: без сезонных рабочих с Украины Польшу ждёт катастрофа

Глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек заявил, что Польша критически зависит от трудовых мигрантов с Украины, особенно в сезон сбора фруктов и овощей. Как сообщает «Телеканал новин 24», Гайовничек добавил, что если в ближайшее время в связи с карантином украинцы не смогут приехать на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.

Польша критически зависит от трудовых мигрантов с Украины, особенно в сезон сбора фруктов и овощей. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одного из крупнейших перерабатывающих предприятий в Польше Анджей Гайовничек.

«Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше всех в ЕС выращиваем шампиньонов. Поэтому если работники из Украины не приедут — будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадёт, поскольку некому будет собирать», — заявил Гайовничек.

По словам бизнесмена, в Польше сейчас потребность в «сотнях тысячах» сезонных работников с Украины. Если в ближайшее время в связи с карантином украинцы не смогут приехать на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.

Гайовничек говорит, что среди поляков мало кто согласится работать в поле, в холодильных помещениях, ведь это — тяжкий труд. По его мнению, «все хотели бы сидеть в офисах, а для выполнения тяжёлой физической работы нет много желающих».