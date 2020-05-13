Польский бизнесмен: без сезонных рабочих с Украины Польшу ждёт катастрофа

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Столтенберг: ядерное оружие НАТО защищает мир и свободу Frankfurter Allgemeine
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CNBC: следующий удар по человечеству — после коронавируса миллионам людей грозит туберкулёз CNBC
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Климкин: у России нет морального права праздновать День Победы Еспресо ТВ
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В Генштабе рассказали об условиях перевозки призывников к месту службы
Призывников к месту службы доставят отдельными железнодорожными вагонами или самолётами гражданской авиации. Об этом сообщил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
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Седьмой самолёт с российскими военными вернулся из Италии
Седьмой самолёт ВКС России с военными специалистами, которые помогали в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии, приземлился в подмосковном аэродроме Чкаловский.
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Число случаев заболевания коронавирусом в Канаде превысило 70 тысяч
Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде составило 70 342. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
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Якубко: Черчесов — конфликтный человек, многие игроки его не любят
Бывший игрок пермского «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о своём экс-наставнике Станиславе Черчесове, который сейчас возглавляет сборную России.
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Сейм Польши принял законопроект о выборах президента смешанным способом
Нижняя палата польского парламента приняла законопроект, в соответствии с которым на президентских выборах помимо заочного голосования по почте будет возможно стандартное голосование на избирательных участках.
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Бывший игрок «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Словакии
Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.
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В Мосгордуме оценили готовность столицы к первому этапу снятия ограничений
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений. Такое мнение в эфире телеканала «Звезда» высказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
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Ушедший к Плющенко тренер Розанов поблагодарил Тутберидзе за совместную работу
Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, ранее перешедший из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, высказался в публичном пространстве.
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Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой по коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.
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Драчёв назвал пиром во время чумы организацию внеочередной конференции СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал пиром во время чумы проведение внеочередной конференции, на которой могут состояться выборы нового руководителя организации.
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Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария об оказании помощи семьям с детьми. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации района.
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Аршавин о Миранчуке: если предложение от «Барсы» поступит, надо вызывать такси и ехать в аэропорт
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку со стороны «Барселоны».
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Африканский союз призвал СБ ООН помочь региону в борьбе с COVID-19
Совет мира и безопасности Африканского союза (СМБ АС) призвал Совет Безопасности ООН помочь борьбе африканских стран с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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Широков подверг критике работу Тедеско в «Спартаке»
Бывший игрок «Спартака» Роман Широков раскритиковал нынешнего наставника клуба Доменико Тедеско.
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«Атлетико» передал 20 тысяч медицинских масок пригороду Мадрида
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» безвозмездно передал пригороду испанской столицы Алькала-де-Энаресу 20 тыс. медицинских масок.
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«Роскосмос» и NASA заключили контракт на доставку астронавта к МКС
«Роскосмос» и NASA подписали контракт на доставку осенью 2020 года одного американского астронавта на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской корпорации.
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Хусаинов считает, что объявлять победителя чемпионата России по футболу не нужно
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов полагает, что Российская премьер-лига может не называть чемпиона по итогам сезона-2019/20.
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В Ростовской области с 15 мая начнут смягчать карантинные меры
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнётся постепенное снятие введённых из-за распространения коронавируса ограничительных мер.
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В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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В Удмуртии откроют для посещения парки и скверы
С четверга, 14 мая, в Удмуртии откроют для посещения парки, скверы, музеи и зоопарк. Об этом, как передаёт izh.kp.ru, заявил глава республики Александр Бречалов.
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Бывший тренер Трусовой: ей нужно послать всех далеко и надолго
Тренер по фигурному катанию Александр Волков, работавший с Александрой Трусовой до её ухода к Этери Тутберидзе, высказался о причинах, которые могли побудить его экс-подопечную вновь сменить наставника и уйти к Евгению Плющенко.
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Министры здравоохранения Ирана и России обсудили коронавирус
Министры здравоохранения Ирана и России Саид Намаки и Михаил Мурашко по видеосвязи провели переговоры по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Девушка Роналду сфотографировалась в пустом тренажёрном зале
Джорджина Родригес, избранница португальского футболиста Криштиану Роналду, порадовала подписчиков фотографией из тренажёрного зала.
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Онищенко оценил важность труда медсестёр и другого среднего медперсонала
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил важность труда медсестёр и другого среднего медперсонала.
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Врач рассказал, как формируется иммунитет против COVID-19
Врач аллерголог-иммунолог профессор Владимир Прокопенко рассказал, как формируется иммунитет против COVID-19.
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Кавказский заповедник введёт лимит на продажу билетов на ряд маршрутов
Кавказский биосферный заповедник введёт лимит на продажу билетов на ряд маршрутов в предстоящем летнем туристическом сезоне.
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В МЧС рассказали о ситуации с паводками в Ярославской области
В ГУ МЧС России по Ярославской области заявили, что вода ушла со всех подтопленных территорий в регионе.
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Ларссон заявил о желании как можно быстрее сыграть за «Спартак»
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон выразил желание побыстрее сыграть за свою команду.
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Власти Москвы ответили на сообщения о продаже масок с наценкой в метро
Информация о продаже масок и перчаток в Московском метрополитене с наценкой не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы столичного Департамента транспорта.
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Ласицкене планирует выступить на этапах Бриллиантовой лиги в августе
Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене намерена выступить на августовских этапах Бриллиантовой лиги.
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В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом
В Москве скончались ещё 53 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 1232.
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В США назвали С-400 проблемой в отношениях с Турцией
Вопрос приобретения Турцией российского ЗРК С-400 остаётся главной проблемой в отношениях Вашингтона и Анкары. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил спецпредставитель США по Сирии и один из ведущих американских специалистов по связям с Турцией Джеймс Джеффри.
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Российские спортсмены приняли участие в челлендже против коронавируса
Член сборной России по шорт-треку Эмина Малагич запустила челлендж, который представляет собой волну сердечек из сложенных ладоней.
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Во Франции за сутки скончались 348 человек с коронавирусом
Во Франции за сутки скончались 348 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Чемпионка мира — 1999 по фигурному катанию: нравится, что в команде Тутберидзе есть конкуренция
Известная российская фигуристка Мария Бутырская рассказала о сильных сторонах тренера Этери Тутберидзе.
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Сен-Пьер не включил Нурмагомедова в число лучших бойцов в истории
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер не включил россиянина Хабиба Нурмагомедова в число лучших бойцов в истории.
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В Россию из Италии вылетел восьмой борт с российскими военными
Очередной самолёт с российскими военными специалистами и спецтехникой вылетел из Италии в Россию.
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Стало известно, в каком случае сезон Серии А может быть вновь остановлен
Министр здравоохранения Италии Сандра Зампа рассказала, в каком случае текущий сезон чемпионата страны по футболу может быть вновь остановлен.
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Бутырская о переходе Трусовой: правду мы не узнаем никогда
Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская прокомментировала уход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.
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Месси решился на кардинальную смену имиджа
Полузащитник «Барселоны» Лионель Месси кардинально сменил имидж после окончания карантина.
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За сутки в Турции выявили более 1700 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1,7 тыс. больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Украинка с 13-м размером груди захотела стать боксёром после посещения музея Кличко
Обладательница самого большого (13-й размер) бюста Украины Мила Кузнецова заявила о намерении стать боксёром.
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Гарри Бардин выразил соболезнования в связи со смертью мультипликатора Бориса Савина
Режиссёр-мультипликатор Гарри Бардин выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Бориса Савина.
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Суд арестовал обвиняемую в избиении малолетнего сына в Ростове-на-Дону
Суд арестовал женщину, обвиняемую в избиении малолетнего сына в Ростове-на-Дону.
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Эксперт оценил законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал законопроект, предусматривающий наказание для чиновников на государственной и муниципальной службе за оскорбление граждан.
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Медсестра прокомментировала ситуацию с коронавирусом
Старшая медсестра стационара кратковременного пребывания 31-й Московской городской клинической больницы Алёна Новикова прокомментировала ситуацию с коронавирусом.
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Филармония джазовой музыки проведёт онлайн-концерт трио Ларри Уиллиса
Филармония джазовой музыки 14 мая на своём официальном сайте покажет концерт трио Ларри Уиллиса.
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Более 500 тысяч заявок на новые выплаты на детей подано в России
Более 500 тыс. заявок на получение единовременных пособий на детей в размере 10 тыс. рублей подано по состоянию на 19:00 через сервис, запущенный по адресу posobie16.gosuslugi.ru. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.
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В России рассказали о планах по созданию системы мониторинга космической погоды
«Роскосмос», МГУ имени Ломоносова и Росгидромет подписали соглашение о сотрудничестве в создании системы мониторинга космической погоды на основе малых спутников типа CubeSat.
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Максим Покровский рассказал о записи нового альбома во время самоизоляции
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский рассказал, что во время самоизоляции в США он успел записать мини-альбом, посвящённый карантину.