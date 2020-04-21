ERR: коронавирус гонит британцев на поля вместо трудовых мигрантов

Из-за экономического спада, вызванного распространением коронавируса, многие британцы, которые раньше были заняты в сфере культуры и развлечений, оказались безработными. В поисках источников дохода они теперь соглашаются браться даже за менее престижные сельскохозяйственные работы, к которым раньше привлекались в основном мигранты из Восточной Европы, передаёт ERR.
Британские безработные готовы приняться за сезонную работу в сельском хозяйстве. Ранее в стране высказывались опасения, что из-за отсутствия румынских гастарбайтеров на полях сгниёт урожай спаржи.
Ограничения, вызванные пандемией коронавируса, вызвали в Великобритании резкий всплеск безработицы. И многие работники сферы культуры и развлечений теперь готовы трудиться в поле.
К примеру, на 180 вакансий в одном сельскохозяйственном предприятии поступило 700 заявок.
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