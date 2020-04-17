CNBC: коронавирус перечеркнул все достижения Америки по созданию рабочих мест
США понадобилось всего четыре недели, чтобы все достижения по созданию рабочих мест за 11 лет сошли на нет, пишет CNBC.
Из-за массового закрытия различных предприятий и заведений по всей стране, вынужденной меры в рамках борьбы с распространением коронавируса, на прошлой неделе заявления на пособия по безработице подали 5,245 млн американцев. А за прошедшие четыре недели это число в общей сложности составило 22,025 млн. Это немногим меньше 22,442 млн рабочих мест в несельскохозяйственной сфере, которые стали по специальной инициативе создаваться с 2009 года после мирового экономического кризиса годом раньше.
Таким образом, чтобы перекрыть все достижения в области роста занятости за последние 11 лет, на пособие по безработице должны подать ещё 410 тыс. человек, а их, скорее всего, будет куда больше на этой неделе, комментирует портал. Действительно ли пойдут насмарку плоды 11-летних усилий из-за кризиса, станет ясно в следующий четверг, когда Министерство труда США опубликует статистику по текущей неделе.
«Хотя сейчас новых безработных регистрируется меньше, чем на прошлой неделе, эти новые цифры всё равно говорят о том, что все достижения в сфере роста занятости со времён финансового кризиса 2008 года сошли на нет. Но что ещё важнее, эти цифры не учитывают многих работников, включая и занятых в области экономики краткосрочных контрактов, так что потери на рынке труда могут быть ещё больше,чем показывает статистика», — утверждает главный специалист по вопросам стратегии Principal Global Investors Сима Ша.
По мнению аналитика, быстрого восстановления экономики во второй половине года, после отмены карантинов и снятия режима изоляции, тоже ждать не стоит, поскольку предприятия и население будут стеснены в финансах и спрос будет оставаться пониженным.
По последним данным, за март уровень безработицы вырос сразу почти на один процент и составил 4,4% против прошлых 3,5%.
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