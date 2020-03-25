Американский сенатор: коронавирус — величайшая угроза для рабочих мест в США со времён Великой депрессии

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Onet: девять российских Ил-76 нанесли «мощный удар» по авторитету ЕС и НАТО Onet
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Contra Magazin: в разгар борьбы с эпидемией военпром США напомнил о «российской угрозе» Contra Magazin
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«Немыслимый скандал»: Bild возмущён — немецкий телеканал поздравил Лаврова с юбилеем Bild
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Закат США и восход национализма: 12 экспертов поведали FP, как будет выглядеть мир после коронавируса Foreign Policy
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Самодельный Pac-man, «картон-невидимка» и крестики-нолики с черепахой — Le Figaro собрал советы из соцсетей о жизни в карантине Le Figaro
INFOX.SG
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Губерниев рассказал, чем занимается на карантине
Комментатор Дмитрий Губерниев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о самоизоляции после приезда из Финляндии, а также посоветовал следовать его примеру, как проводить время на карантине.
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Александр Емельяненко назвал Шлеменко высокомерным и наглым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился своим отношением к экс-чемпиону Bellator в среднем весе Александру Шлеменко.
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Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса
Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта. Об этом в эфире ТВЦ заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Более 1,6 млн пенсионеров в Москве получили выплату в связи с карантином
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что более 1,6 млн московских пенсионеров получили выплату в связи с соблюдением самоизоляции из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Глава UFC: я готов к коронавирусу, пускай заражает
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о своём отношении к мировой пандемии коронавируса.
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Двоих нижегородцев поместили под принудительное меднаблюдение
Двое жителей Нижнего Новгорода, которые контактировали с мужчиной, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19, по решению суда должны быть принудительно помещены под медицинское наблюдение.
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Джошуа отправился на самоизоляцию после встречи с принцом Чарльзом, у которого обнаружен коронавирус
Действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британский боксёр Энтони Джошуа ушёл в самоизоляции после встречи с принцем Чарльзом, у которого был обнаружен коронавирус.
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В Италии за последние сутки жертвами коронавируса стали 683 человека
В Италии за последние сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 683 человека, общее число жертв заболевания достигло 7503.
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Макгрегор пожертвовал €1 млн для борьбы с коронавирусом
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор закупил средства индивидуальной защиты на сумму €1 млн для больниц в Ирландии.
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Футболисты «Динамо» проводят тренировки в онлайн-режиме на карантине
Форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что игроки команды проводят тренировки в онлайн-режиме на карантине в связи с коронавирусом.
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В Сбербанке появится возможность «платной подписки» для переводов
Сбербанк намерен с апреля приступить к поэтапной замене комиссий на переводы внутри банка между физическими лицами на услугу по безлимитному переводу по «платной подписке». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на зампреда правления банка Светлану Кирсанову.
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Экс-футболист «Динамо» Якубко оскорбил бывшего защитника «Рубина» Наваса
Бывший нападающий московского «Динамо», пермского «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко оскорбил экс-защитника казанского «Рубина» и «Ростова» Сесара Наваса.
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Путин предложил поддержать семьи с детьми выплатами по 5 тысяч рублей
Российским семьям, имеющим право на маткапитал, предлагается в ближайшие три месяца выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до трёх лет. Об этом президент России Владимир Путин сказал во время обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.
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Путин не поедет в Петербург
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин решил не лететь в четверг, 26 марта, в Санкт-Петербург, где у него была запланирована встреча с предпринимателями.
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Экс-хоккеист «Адмирала» Дьяков дисквалифицирован за употребление кокаина
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение дисквалифицировать бывшего защитника владивостокского «Адмирала» Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление кокаина.
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В Минобороны рассказали подробности крушения самолёта на Кубани
В Минобороны России сообщили, что после падения L-39 под Краснодаром разрушений на земле нет, лётчик отводил самолёт от ближайшего населённого пункта.
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Евсеев о тренере «Атлетико» Симеоне: самый дорогой водитель автобуса в мире
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев с юмором отреагировал на новость о том, что наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира.
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Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля.
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ФАС проверила цены на связь после перевода граждан на удалённую работу
ФАС проанализировала динамику изменений операторами мобильной связи цен на услуги, предоставление которых связано с переводом населения на удалённую форму работы или обучения в связи с ситуацией вокруг коронавируса.
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В Москве скончались два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по столице в Telegram-канале.
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Кафельников назвал логичным решение МОК о переносе Олимпийских игр
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о переносе Олимпиады с 2020 на 2021 год из-за распространения коронавируса.
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Выпускающие продукцию против коронавируса продолжат работу на следующей неделе
Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что компании, выпускающие необходимую для борьбы с коронавирусом продукцию, будут работать на следующей неделе.
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Путин подписал указ о переносе даты голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
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Вратарь «Спартака» Максименко считает, что люди сходят с ума из-за коронавируса
Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко выразил мнение, что люди сходят с ума из-за эпидемии коронавируса.
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Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
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В Минздраве призвали россиян не заниматься самолечением
Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова рекомендовала россиянам в условиях пандемии не заниматься самолечением, а обращаться к врачам в случае проявления симптомов заболевания.
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World Athletics летом назовёт всех российских атлетов, которые получат нейтральный статус
Член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Антти Пихлакоски заявил, что летом организация опубликует список российских спортсменов, которые получат нейтральный статус.
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Росавиация вернёт россиян из стран Латинской Америки
В пресс-службе Росавиации сообщили, что в ближайшее время планируется осуществить рейсы для вывоза граждан России из стран Латинской Америки.
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Платформа «Морского старта» прибыла на Дальний Восток
Стартовая платформа морского космодрома «Морской старт» прибыла в порт Славянка на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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Нурмагомедов пока не получил информации о месте проведения боя с Фергюсоном
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пока не получил информации о о месте проведения поединка с американцем Тони Фергюсоном.
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Путин и Моди обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса
Президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди поговорили по телефону о мерах, введённых в странах в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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FIAS запустила новый флешмоб против коронавируса
Международная федерация самбо (FIAS) запустила новый флешмоб против распространения коронавируса.
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В Азербайджане объявили следующую неделю нерабочей
Правительство Азербайджана определило следующую неделю нерабочей на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
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В Оренбуржье рассказали о старте акции «Бессмертный полк. Музы вели в бой»
В Оренбургской области стартовала акция «Бессмертный полк. Музы вели в бой», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Эксперт оценил идею временной отмены налога для самозанятых
Экономист Сергей Хестанов прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.
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В Татарстане перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании 14-летней дочери
Жительница Нурлата предстанет перед судом по обвинению в истязании 14-летней дочери.
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В «Опоре России» оценили обращение Путина к россиянам
Президент «Опоры России» Александр Калинин в беседе с RT прокомментировал обращение российского лидера Владимира Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, в котором он высказал предложения по поддержке бизнеса.
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Дмитрий Харатьян рассказал о помощи подмосковным пенсионерам
Народный артист России Дмитрий Харатьян присоединился к общероссийскому волонтёрскому движению, помогающему одиноким пожилым людям совершать покупки не выходя из дома в период пандемии коронавируса.
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Экс-баскетболист Едешко поделился воспоминаниями о финале Олимпиады-1972
Экс-баскетболист Иван Едешко поделился воспоминаниями о финале Олимпиады-1972.
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Актриса Галина Яцкина прокомментировала сообщение о смерти Инны Макаровой
Актриса Галина Яцкина прокомментировала сообщение о смерти народной артистки СССР Инны Макаровой.
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Онищенко оценил вероятность распространения хантавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал информацию о смерти мужчины из-за хантавируса в Китае.
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В Сочи предупредили о резком усилении ветра
В специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей предупредили о резком усилении порывов ветра в Сочи с 25 по 27 марта.
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Непомнящий уступил Вашье-Лаграву на турнире претендентов ФИДЕ
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от француза Максима Вашье-Лаграва в седьмом туре турнира претендентов на мировую шахматную корону, который проходит в Екатеринбурге.
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Томские университеты продлили дистанционное обучение до 30 апреля
Совет ректоров вузов Томской области принял решение о продлении дистанционного обучения студентов до 30 апреля.
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В Калужской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
В Калужской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
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В Саратовской области завели дело против полицейского, подозреваемого в превышении полномочий
В Саратовской области завели уголовное дело против полицейского, подозреваемого в превышении полномочий.
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В Оренбургской области разыскивают женщину, оставившую младенца в больнице
Полиция разыскивает женщину, оставившую младенца в Оренбургской областной клинической больнице №2.
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В Kaspersky Lab рассказали, чем обрабатывать смартфон от коронавируса
В «Лаборатории Касперского» рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны в условиях распространения бактерий и вирусов, а также как не повредить устройство, обрабатывая его дезинфектором.
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В Тюмени завели дело по факту ложного сообщения о минировании
В Тюмени завели уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании жилого дома.
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В Совфеде прокомментировали обращение Путина к россиянам
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к россиянам, в котором глава государства заявил в том числе о нерабочей неделе в стране с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.