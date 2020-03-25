Американский сенатор: коронавирус — величайшая угроза для рабочих мест в США со времён Великой депрессии

МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер республиканского большинства в сенате США: Они (американцы. — ИноТВ) пытаются справиться с закрытием небольших компаний, массовыми сокращениями и неопределённостью для их семей. Но это не всё. На протяжении последних нескольких дней на фоне всего этого им пришлось наблюдать, как сенат США тратит время впустую.

В то самое время, когда мы этим утром проводим заседание, приблизительно 40 процентов населения сидят дома по распоряжению руководителей штатов.

Работодатели в США задаются вопросом, как остаться на плаву. Врачи, медсёстры и профессионалы в сфере здравоохранения в прямом смысле умоляют о поддержке.

У нас в крупных городах готовятся устанавливать в буквальном смысле армейские полевые госпитали. Всего за несколько недель всё это, к сожалению, стало нашей новой нормой.

Это национальный кризис. Это самая серьёзная угроза американскому здравоохранению за более чем сто лет и, вполне вероятно, величайшая опасность для рабочих мест и процветания американцев со времён Великой депрессии.

Сотни тысяч американцев уже потеряли работу, поскольку огромная часть нашей торговли была приостановлена.

Семьи задаются вопросом, как через восемь дней они будут платить арендную плату или выплачивать ипотеку. А за аренду надо будет платить уже 1 апреля. Люди не знают, как они будут платить по счетам или за машину.

У многих других работящих американцев всё ещё есть работа — пока есть. Но они каждый вечер ложатся спать, задаваясь вопросом, не наступит ли завтра их очередь и не разбудит ли их соответствующий телефонный звонок или электронное письмо.

Дата выхода в эфир 24 марта 2020 года.