WP: «это вторая Великая депрессия» — экономист о росте безработицы в США на фоне пандемии

За последние 4 недели количество безработных в США выросла более чем на 17 млн человек, пишет The Washington Post. По словам экономиста Криса Рупки, уровень безработицы в стране, по всей видимости, приближается к 15%. «Это не спад, это вторая Великая депрессия», — подчеркнул он.
В Соединённых Штатах количество людей, потерявших работу, продолжает быстро расти, пишет The Washington Post. По данным Министерства труда США, за прошлую неделю 6,6 млн американцев подали заявления на пособия по безработице.
Неделей ранее таких заявлений поступило ещё больше — 6,9 млн.
В целом за 4 недели, прошедшие с того момента, как президент Дональд Трамп из-за вспышки COVID-19 объявил в стране режим чрезвычайной ситуации, был зарегистрирован быстрый и беспрецедентный рост числа безработных на более чем 17 млн человек.
Как напоминает издание, высшие должностные лица в правительстве и в сфере здравоохранения распорядились о масштабном прекращении работы компаний, пытаясь удержать американцев дома, чтобы таким образом побороть смертельный коронавирус. Однако это привело к побочному эффекту — массовому росту безработицы.
Джанет Йеллен, один из ведущих экономистов мира, заявила, что уровень безработицы в США уже подскочил, по крайней мере, до 12 или 13%, что является худшим для страны показателем со времён Великой депрессии.
В схожем ключе высказался и Крис Рупки, главный финансовый экономист MUFG Bank.
«Похоже, что уровень безработицы приближается к 15%, — написал он в одной из записок для клиентов. — Это не спад, это вторая Великая депрессия».
Государство медлит с выдачей помощи людям, потерявшим работу, поскольку оно завалено заявлениями на пособие. Издание The Washington Post пообщалось с более чем десятком рабочих по всей стране, которые потеряли работу, и большинство из них, как отмечается в статье, ещё не получили деньги.
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