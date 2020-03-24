ABC News: миллионы американцев встречают новую неделю безработными

В настоящий момент миллионы американцев встречают начало недели, оказавшись без работы. Происходит это на фоне того, как всё больше компаний закрываются. Штаты завалены новыми заявлениями на пособие по безработице. В то же самое время несколько крупных компаний заявляют о найме сотрудников. Репортаж корреспондента ABC News Эрин Шо.

Этим вечером экономическое цунами бьёт по малому бизнесу по всей стране, поскольку магазины закрываются из-за пандемии коронавируса. Сотрудникам этой компании по борьбе со старением теперь приходится ставить свою собственную жизнь на паузу.

КЕВИН ПИК, президент компании Next Health: В четверг мне, по сути, пришлось обзвонить всех наших сотрудников и сказать каждому из них лично, что с завтрашнего дня мы не сможем платить им. При этом я был болен, но не коронавирусом.

И он, и эта предпринимательница, торгующая здоровым питанием в аэропорту, говорят, что собирались серьёзно расширять свой малый бизнес.

АННАБЕЛЬ ЛОИ, основатель компании Breeze: Мы росли невероятно быстро. А затем произошёл резкий спад, поэтому мы приняли непростое решение сделать паузу.

Ожидается, что на этой неделе миллионы человек обратятся за пособиями по безработице. Но есть и такие компании, которые нанимают сотрудников.

В Amazon заявили, что они ищут людей на 100 тысяч новых позиций, а также повышают выплаты рабочим с почасовой оплатой труда.

Walmart нанимает 150 тысяч сотрудников. А Domino´s хочет нанять 10 тысяч человек. При этом всё больше компаний собираются расширить доставку.

ЭРИН ШО, корреспондент ABC News: Том, конгресс обещает не бросать малый бизнес. Масштаб борьбы огромен. Они предлагают малому бизнесу кредиты, чтобы обеспечить рабочих наличностью. Том.

Всё ещё множество вопросов. Эрин, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 22 марта 2020 года.