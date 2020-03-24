ABC News: миллионы американцев встречают новую неделю безработными

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Закат США и восход национализма: 12 экспертов поведали FP, как будет выглядеть мир после коронавируса Foreign Policy
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Самодельный Pac-man, «картон-невидимка» и крестики-нолики с черепахой — Le Figaro собрал советы из соцсетей о жизни в карантине Le Figaro
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Фернандес признан автором самого красивого гола марта в РПЛ
Мяч защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в матче 20-го тура с екатеринбургским «Уралом» признан самым красивым голом марта в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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На Украине ожидают падения ВВП на 5% в 2020 году из-за коронавируса
Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что допускает возможность падения ВВП страны на 5% в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Туктамышева пожаловалась на хорошую погоду в Санкт-Петербурге во время карантина
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пожаловалась на хорошую погоду в Санкт-Петербурге во время карантина из-за эпидемии коронавируса.
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Умер заражённый коронавирусом камерунский саксофонист Ману Дибанго
Во Франции умер камерунский саксофонист Ману Дибанго, у которого недавно обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Хоккеист Ковальчук показал, как тренируется с женой во время карантина
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук показал, как тренируется с женой во время карантина.
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МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров
Правительство России выделило Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком марта в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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ЦИК Абхазии объявила Бжанию победителем президентских выборов
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания победил на президентских выборах в первом туре, набрав 56,5% голосов избирателей. Об этом было объявлено ЦИК республики.
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Фигуристка Медведева показала, как защищается от коронавируса в Канаде
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как старается защититься от эпидемии коронавируса в Канаде.
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ЦБ продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей
Банк России продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей.
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Ростуризм ожидает возвращения организованных туристов в Россию в марте
Все организованные туристы должны вернуться в Россию до конца марта, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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Во Франции вступил в силу режим чрезвычайного санитарного положения
Режим чрезвычайного санитарного положения продолжительностью в два месяца официально вступил в силу на территории Франции.
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Футболист ЦСКА Нисимура перешёл на правах аренды в японский клуб
Московский футбольный клуб ЦСКА отдал нападающего команды Такуму Нисимуру в аренду в японский «Вегалта Сэндай».
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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
Банк России рекомендовал кредитным организациям принять ряд профилактических мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Среди них — ограничение приёма и выдачи денег из банкоматов замкнутого цикла.
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Число заражённых COVID-19 в Израиле достигло 1656
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Израиле достигло 1656.
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Российского футболиста обвиняют в сдаче матчей чемпионата Белоруссии
В суде Московского района Минска начались слушания по делу о договорных матчах чемпионата Белоруссии по футболу с участием российского защитника «Гомеля» Дмитрия Айдова.
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Промоутер рассказал о возможном проведении боя Нурмагомедова и Фергюсона в России
Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о возможном проведении поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в России.
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Премьер Таиланда заявил о введении режима ЧП в стране
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил о введении режима чрезвычайного положения в стране с 26 марта из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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СК проверит данные о живущем на кухне в Москве ветеране
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил московским следователям проверить информацию о нарушении жилищных прав 94-летнего ветерана, который, по данным СМИ, проживает в Москве на кухне.
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Русская жена экс-футболиста «Спартака» Адриано рассказала об оскорблениях из-за цвета кожи мужа
Екатерина Дорожко, жена бывшего нападающего московского «Спартака» бразильца Луиса Адриано, рассказала об оскорблениях из-за цвета кожи мужа.
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Депздрав Москвы назвал причину смерти пациентки больницы в Коммунарке
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Коммунарке, страдала онкологией, анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 дал отрицательный результат. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
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В России разработают схему быстрого развёртывания лабораторий для тестов на COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать схему ускоренного развёртывания лабораторий для тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Лобов готов вернуться в UFC ради боя с Тухуговым
Ирландский боец смешанного стиля русского происхождения Артём Лобов заявил о готовности вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ради поединка с россиянином Зубайрой Тухуговым.
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Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
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В России пресекли деятельность группы хакеров
В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Уайт пошутил по поводу проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт пошутил по поводу проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, опубликовав коллаж с «состарившимися» бойцами.
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Чемпионат Австралии по футболу приостановлен из-за коронавируса
Федерация футбола Австралии приостановила национальный чемпионат как минимум до 22 апреля из-за распространения коронавируса.
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Жаров возглавил холдинг «Газпром-Медиа»
Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен генеральным директором «Газпром-Медиа», сообщает пресс-служба холдинга.
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СМИ: «Локомотив» рассматривает на пост главного тренера наставника «Олимпиакоса»
Московский футбольный клуб «Локомотив» интересуется главным тренером греческого «Олимпиакоса» Педру Мартиншем.
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Несколько штатов Австралии закрывают свои внутренние границы
Несколько штатов Австралии приняли решение о закрытии своих внутренних границ для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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Уайт подтвердил проведение боя Нурмагомедова и Фергюсона без зрителей
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бой между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится.
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В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за гибели младенца
Следователи возбудили уголовное дело после смерти младенца, труп которого был найден на берегу реки Енисей в Минусинске.
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Шойгу сдал тест на коронавирус
Министр обороны России Сергей Шойгу сдал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 после поездки в Сирию.
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Вратарь «Уфы» Беленов высказался о футболисте «Сочи» Кокорине
Голкипер «Уфы» Александр Беленов поделился мнением о форварде «Сочи» Александре Кокорине, который вернулся в футбол после отбывания тюремного срока.
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Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек
За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 70 человек. Об этом сообщил в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.
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Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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Число заражённых коронавирусом в Канаде возросло до 1646
Минздрав Канады сообщил, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране возросло до 1646.
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Футболист «Уфы» Беленов признался, что не понимает, как можно работать до 65 лет в России
Голкипер футбольного клуба «Уфа» Александр Беленов высказался по поводу пенсии в России.
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В КНР снимут ограничения на транспортное сообщение с Уханью
Власти Китая заявили, что с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, которые были введены из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Врач сборной России по футболу дал прогноз по поводу эпидемии коронавируса
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился мнением по поводу распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Башкирии заявили о первых трёх заразившихся коронавирусом в регионе
В Башкирии зафиксированы первые три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
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Китай вывел на орбиту группу спутников
Китай успешно вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли.
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Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут во вторник, 24 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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В Красноярске заявили о выздоровлении троих заразившихся коронавирусом
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о выздоровлении троих заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Ещё 322 гражданина России доставят в Москву из Ташкента 24 марта
Ещё 322 гражданина России доставят в Москву из Ташкента спецрейсом «Аэрофлота» 24 марта, во вторник. Об этом сообщили в российском посольстве в Узбекистане.
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Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 66
В Казахстане выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных составляет 66, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
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В нескольких городах Киргизии вводят режим ЧП
Режим чрезвычайного положения вводят в нескольких городах и районах Киргизии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
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В Красноярском крае проверят наличие спецодежды для водителей «скорой»
Минздрав Красноярского края проверит сообщения о нехватке спецодежды для водителей «скорой помощи» в регионе.