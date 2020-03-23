FAZ: Россия и Китай помогли Италии раньше европейцев — и она этого не забудет

Проявления солидарности и взаимопомощи между европейскими странами в борьбе с коронавирусом сейчас скорее редки, отмечает журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine. Россия и Китай пришли на помощь Италии быстрее, чем некоторые партнёры по ЕС, — и, вероятно, в будущем итальянцы будут думать об этих странах лучше, чем прежде. Напротив, отношения с партнёрами по ЕС могут ухудшиться, полагает автор статьи.

Насколько самоотверженны европейцы? Таким вопросом задался корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Клаус-Дитер Франкенбергер. По его замечанию, Китай и Россия реагируют на трудное положение в Европе быстрее, чем некоторые страны ЕС. Более того, они помогают — и это будет иметь свои последствия.

Власти немецкого Штутгарта приняли решение принять на медицинское обслуживание наиболее тяжело больных пациентов с коронавирусом из Эльзаса, потому что в Германии есть необходимое для поддержания жизни оборудование. Это прекрасный знак не знающего границ соседского сотрудничества во времена кризиса и нужды, отмечает автор статьи.

Благодаря такому решению пациентов не придётся перевозить военными самолётами на юго-запад Франции — им предстоит совершить лишь сравнительно короткую и, возможно, спасительную поездку через Рейн.

Это хороший знак и потому, что до сих пор подобных проявлений добрососедства наблюдается немного, подчёркивает немецкая газета. В действительности европейцы менее самоотверженны, чем обещали быть в речах и договорах о партнёрстве, сожалеет журналист. Те, кто получил из-за границы помощь, наверняка будут вспоминать об этом с благодарностью, когда эпидемия останется позади.

Это касается и Италии, которая так тяжело пострадала от вируса COVID-19. В страну уже прибыли поставки медицинского инвентаря из Китая. Теперь сообщается об отправке восьми мобильных бригад с вирусологами и врачами из России. В связи с тем, что многие итальянцы на фоне ужасающей статистики смертности и без того чувствуют себя брошенными на произвол судьбы своими европейскими партнёрами и, в том числе, Германией, китайская и российская помощь точно не останется недооценённой, уверен автор статьи.

По его мнению, вместе с этой помощью доставлено и политическое послание: с европейской помощью одной из стран — основателей ЕС и стране НАТО, в особенно сильно пострадавших регионах которой больницы уже давно не справляются, а медицинского персонала не хватает, дело обстоит не лучшим образом, в то время как «коммунистический Китай и авторитарно управляемая Россия» уже отреагировали на тяжёлое положение итальянцев.

Независимо от того, предложили ли Москва и Пекин помощь сами, или их о ней попросили, отношение итальянцев к обеим поддержавшим их странам в будущем, вероятнее всего, изменится в лучшую сторону. И отношение Италии к «старым» партнёрам тоже может измениться, однако уже не так позитивно, предостерегает корреспондент Frankfurter Allgemeine.