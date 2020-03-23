RFI: российские врачи в Италии позволят Москве разыграть «гуманитарную карту»

В разгар эпидемии коронавируса в Италии ряд стран вызвались помочь этой стране: Россия, Китай и Куба направили врачей и медоборудование в Ломбардию, где больницы уже не справляются с потоком больных, пишет RFI. У российских специалистов богатый опыт в борьбе с опасными болезнями. Однако помощь Москвы имеет свою цену, предупреждает французское издание.

В Италии продолжает расти число жертв коронавируса, и для борьбы с ним европейское государство может рассчитывать на международную поддержку, сообщает RFI. На выходных Россия и Куба вслед за Китаем отправили свои медгруппы в помощь изнурённому персоналу итальянских больниц: в некоторых районах распространение вируса, кажется, не контролируется, а система здравоохранения не справляется с числом заболевших.

Как рассказал корреспондент французского издания в Москве Поль Гого, в воскресенье, 22 марта, Россия объявила об отправке в Италию сотни опытных военных вирусологов. Итальянское правительство приняло предложение Кремля поздно вечером в субботу во время телефонных переговоров между министрами обороны обеих стран.

Российских эпидемиологов и санитаров с трёх военных баз доставят девять самолётов. Военное ведомство страны передало впечатляющие резюме этих специалистов: они участвовали в ликвидации чумы свиней в Африке, а также работали над созданием вакцин против Эболы. Кроме людей, рейсы доставят медицинское оборудование, в частности, для дезинфекции транспорта.

Помощь Италии со стороны России, как и Китая, не такая уж безобидная, отмечается в статье RFI. Москва считает, что удерживает кризис в собственной стране под контролем (хотя многие врачи ставят под сомнение официальные цифры). Однако на фоне чрезвычайной ситуации в Европе и Дональда Трампа, у которого не получается справиться с ситуацией, Кремль разыгрывает как гуманитарную, так и дипломатическую карту.

Французская газета сообщает, что недавно в Ломбардию прибыла бригада кубинских медиков, которые готовы прийти на помощь итальянским коллегам. Как уточняет корреспондентка в Гаване Домитий Пирон, Куба иногда отправляет своих специалистов в разные части света на благотворительные миссии, а также для того, чтобы заработать иностранную валюту. Но Италия стала первой европейской страной, которая пригласила к себе кубинских медиков в чрезвычайной ситуации. Они добровольно отправились через океан и будут работать наряду с китайскими и итальянскими врачами в больнице в Бергамо.

Что касается Китая, он продолжает помогать Италии: после отправки 12 марта девяти специалистов и нескольких тонн оборудования Пекин поставил несколько сотен тысяч защитных масок. По информации RFI, эти маски в количестве 680 тыс. были конфискованы Чехией под предлогом операции против контрабандистов. Власти признали свою ошибку и заверили, что вернут гуманитарную посылку адресатам.