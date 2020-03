«Песни против фитнес-тренировок» — испанцы соревнуются с итальянцами в творческом подходе к карантину

Итальянские и испанские балконы никогда ещё не пользовались такой популярностью в социальных сетях, и дело тут не в спорах об архитектуре или соревнованиях по садоводству, а в новом способе общения в период эпидемии коронавируса, пишет Le Monde.

Итальянцы, чья страна была затронута эпидемией сильнее всех в Европе, а количество смертей уже перешагнуло двухтысячную отметку, нашли способ занять себя в условиях карантина и в ожидании возможности вернуться к свободной жизни. Ежедневно они подходят к окну или выходят на балконы, чтобы вместе спеть песни или сыграть музыку с соседями.

На прошлой неделе в социальных сетях появился призыв ко всем жителям страны выйти на балкон 12 марта в 18:00 с музыкальными инструментами, чтобы «на несколько минут страна превратилась в один бесконечный концерт».

Despite Italy being on lockdown due to coronavirus, a nationwide flash mob event saw Italians singing the national anthem and other traditional songs from their balconies https://t.co/PbV1jBvphX pic.twitter.com/CF3O2cenHG

Как передаёт издание, начиная со следующего дня эти вечерние встречи стали ежедневными.



Итальянцы пытаются сохранять социальные связи, не подвергая себя опасности и не заражая близких, посредством постов в социальных сетях с хештегом #IoStoACasa («Я остаюсь дома». — ИноТВ) и рисунками с изображением радуги, часто сопровождаемыми фразой «Tutto andra bene!» («Всё будет хорошо!» — ИноТВ). Каждый вечер они на несколько минут вновь выходят в общество и пытаются сохранить боевой дух, общаясь с людьми на безопасном расстоянии — даже если поют они порой не слишком хорошо.

A whole Roman neighborhood singing a popular Italian song “Volare” from their balconies and waving at each other. An amazing flash mob to lift the spirit in these crazy times #Italy #coronavirus #forzaitalia #roma #flashmob #love pic.twitter.com/xjeZTeO0GO

— Jenna Vehviläinen (@jennavehvi) March 13, 2020