Welt: коронавирус убивает сердце Берлина — его ночную жизнь

Берлин без ночной жизни — как Гамбург без порта или Франкфурт без банков, однако скоро этому может прийти конец, пишет немецкая газета Die Welt. Клубы города, привлекающие миллионы туристов, вынуждены закрываться из-за коронавируса. Им остаётся только надеяться на быструю помощь правительства — в противном случае, большинство из них обанкротятся за считаные недели.

Поздним вечером в пятницу власти Берлина сообщили, что все из почти 120 клубов, а также более четырёхсот дискотек и концертных залов германской столицы должны закрыться, по меньшей мере, до 20 апреля, пишет немецкая газета Die Welt.

Сердце Берлина — его ночная жизнь — перестаёт биться, отмечает автор статьи. Этого следовало ожидать после того, как в начале недели поступило сообщение о том, что по меньшей мере 17 человек заразились коронавирусом во время празднования в клубе Trompete.

Однако Берлин не был бы собой, если бы администрация города не провела закрытие клубов из рук вон плохо, уверяет журналист издания. Дело в том, что формально клубы и концертные залы, рассчитанные менее, чем на тысячу посетителей, закрываются только со следующего вторника. До официального предписания клубы призвали закрыться добровольно — однако за эти выходные они компенсации не получат, да и потом это будет непросто.

Конечно, клубы должны закрыться по всей стране, но ни для одного другого немецкого города это не будет иметь таких далеко идущих последствий, как для экономического и культурного будущего Берлина. «Берлин без ночной жизни — это как Гамбург без порта, Франкфурт без банков или Штутгарт без автопрома», — пишет Die Welt.

Для столицы Германии, хронически увязшей в долгах и так и не развившей почти никакой промышленности за 30 лет после объединения страны, клубы играют роль движущей силы экономического роста, поясняет немецкая газета. Берлин — один из немногих крупных городов по всему миру, где нет установленного часа закрытия заведений, и, возможно, единственный город, в котором вечеринки 24 часа в сутки являются скорее правилом, чем исключением.

В прошлом году город посетило 14 млн туристов. Каждый третий говорит, что приезжает в Берлин ради ночной жизни. Но что будет, если через пару месяцев от этой ночной жизни ничего не останется?

«Большинство клубов разорятся в течение нескольких недель, если политики быстро не помогут», — уверен глава объединения клубов Берлина Clubcomission Лутц Ляйхсенринг. Многие объявили себя банкротами заблаговременно, потому что в противном случае процедура рискует затянуться. Власти Берлина должны оказывать персоналу клубов и артистам финансовую поддержку. «В противном случае, город потеряет то, что его характеризует, — предостерегает Ляйхсенринг. — Многие арендаторы, вероятно, только и ждут, пока клубы больше не смогут платить за аренду, чтобы вышвырнуть их и продать недвижимость спекулянтам».

В финансовом плане это тоже станет для Берлина катастрофой, отмечает издание. Клубы приносят около €168 млн в год, эффект привлекательности для туризма оценивается в €1,48 млрд.

Руководитель клуба Sage Саша Дисселькамп считает правильным, что Берлин принял централизованное решение. По его признанию, он беспокоился за своих сотрудников, которые вынуждены контактировать с тысячами посетителей. На двери его клуба в центре Берлина появилась табличка с рекомендациями для гостей: принимать душ до и после посещения заведения, основательно мыть руки и оставлять на входе адрес своей электронной почты, чтобы в случае заражения гости могли быть сразу отправлены на карантин.

Дисселькамп был бы рад закрыть свой клуб раньше вторника, но поступать так «на добровольной основе было бы финансовым самоубийством». Его не спасает даже Sage Beach Club — большой ресторан, которым он также владеет. По словам Дисселькампа, там организуется много частных празднеств, и только на ближайшие шесть недель уже отменены бронирования общей стоимостью в полмиллиона евро.

За выживание борются и многие другие клубы немецкой столицы. Легендарный клуб Tresor в эти выходные должен был отмечать свой 29-й день рождения. Для этого были приглашены диджеи со всего мира. Одна только плата за их работу выражается в пятизначной сумме. Теперь праздник не состоится, но заплатить им хотя бы часть денег клубу всё-таки придётся. Помимо этого, есть ещё расходы на аренду, зарплату для 60 сотрудников, электричество, текущие кредиты. «Без государственной помощи мы быстро обанкротимся», — признаётся владелица клуба.

Сходным образом дело обстоит и в других местах. Клубы надеются на помощь государства без лишних бюрократических проволочек. Есть шанс, что персонал продолжит получать порядка 60% зарплаты. Однако сотрудники многих клубов работают только 2 или 3 дня в неделю, и при таком раскладе им не хватит средств, чтобы платить за жильё.

Пока что всё указывает на то, что крупные клубы на тысячу гостей и больше смогут получить компенсацию за простой на этих выходных, в то время как клубы поменьше, которые сейчас закрываются на «добровольной» основе, вынуждены нести убытки.

В объединении клубов Берлина уже подсчитали, что по закону о защите от инфекционных заболеваний клубы могут получать около €10 млн в месяц из средств налогоплательщиков. Сумма кажется большой, но это меньше, чем €15 млн, которые берлинцы будут ежемесячно выплачивать за закрытые театры.

Положение в культурной жизни города настолько критическое, что все политики в этой сфере, невзирая на партийную принадлежность, на удивление единодушно обещают помощь деятелям культуры и коллективам в области искусства. Однако выяснить, каким образом можно получить обещанную финансовую помощь, оказывается крайне затруднительно. Тем не менее, вера в творческие силы города помогает сохранять надежду на то, что в конечном итоге Берлин вернётся к прежней культурной жизни, заключает Die Welt.