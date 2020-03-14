ES: из-за коронавируса закрывают Disneyland в Париже и США

03:00
Бышовец поведал, чего не хватает российским командам
Известный тренер Анатолий Бышовец рассказал, чего не хватает практически всем российским командам.
03:00
Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
03:00
В конгрессе США приняли программу помощи пострадавшим от COVID-19
Палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи американцам, пострадавшим в результате вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Министр спорта Италии высказался о возможных сроках возобновления Серии А
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, когда могут возобновиться матчи элитного дивизиона страны по футболу.
03:00
СМИ: В чемпионате Франции по футболу зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
Южнокорейский форвард клуба французской Лиги 2 «Труа» Сук Юн Чжун сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным.
03:00
В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки
Супружеская пара и 14-летний ребёнок получили осколочные ранения в результате ночного обстрела Горловки с украинской стороны, заявил глава администрации города Иван Приходько.
03:00
В «Голден Стэйте» намерены выделить $1 млн сотрудникам, оставшимся без работы из-за паузы в НБА
Руководство, игроки и тренеры «Голден Стэйт Уорриорз» пожертвуют $1 млн сотрудникам клуба, которые работают на неполной занятости и остались без работы после приостановки регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за коронавируса.
03:00
В Москве продлили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра
В Москве продлили объявленный ранее «жёлтый» уровень погодной опасности до 16 марта из-за порывистого ветра, сообщили в Гидрометцентре.
03:00
Макгрегор сообщил о смерти тёти из-за коронавируса
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что его семья пострадала от пандемии коронавируса.
03:00
В Москве 14 марта ожидается до -2 °С
В Москве в субботу, 14 марта, ожидается до -2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.
03:00
Колумбия закрывает границу с Венесуэлой из-за COVID-19
Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна закрывает границу с Венесуэлой из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом
Два человека погибли и ещё трое пострадали при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда и автомобиля.
03:00
К профилактике коронавируса предложили привлечь студентов-медиков
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Минздрав и Минобрнауки с предложением привлечь студентов-медиков к профилактике коронавируса в образовательных учреждениях страны. Копия письма парламентария есть в распоряжении RT.
03:00
Число жертв заражения COVID-19 на Филиппинах возросло до шести
На Филиппинах от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались шесть человек.
03:00
Сотрудников ООН в Нью-Йорке переводят на удалённую работу
Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке на месяц переводятся на удалённую работу.
03:00
В Китае рассказали о ситуации с коронавирусом в стране
Государственный комитет по здравоохранению Китая рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
03:00
В Анапе пресекли деятельность распространявшей наркотики ОПГ
Сотрудники правоохранительных органов Анапы пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся распространением наркотических средств.
03:00
В Венесуэле объявили режим ЧС из-за коронавируса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране объявляется режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
НБУ за неделю потратил почти $1 млрд для поддержки гривны
Национальный банк Украины (НБУ) с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке из международных золотовалютных резервов $981,60 млн, чтобы поддержать курс гривны.
03:00
В США назвали число скончавшихся от коронавируса на территории страны
В Соединённых Штатах из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 47 человек.
03:00
В Находке ввели режим ЧС из-за ЧП с разливом мазута
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС в Находке, где из-за взрыва в котельной произошёл разлив мазута.
03:00
Источник: Китай и Россия обсуждают возможность создания совместной лунной базы
Китай и Россия на уровне двухсторонней рабочей группы обсуждают возможность взаимодействия при создании лунных баз.
03:00
В МЧС заявили о ликвидации пожара в ангаре в Томской области
Спасателям в Томской области удалось ликвидировать возгорание, которое произошло в ангаре цеха по переработке мяса.
03:00
В Находке произошёл разлив мазута
В Находке в Приморском крае произошёл разлив мазута на складе.
03:00
Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петербурге
Три человека получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой на севере Санкт-Петербурга.
03:00
Число заражённых COVID-19 на Кипре превысило 20
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 на Кипре достигло 21.
03:00
Один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса в Крыму
Начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова заявила, что один человек погиб в результате столкновения автомобиля и рейсового автобуса на полуострове.
03:00
В Венгрии закроют все школы с 16 марта из-за коронавируса
Власти Венгрии приняли решение закрыть школы с 16 марта из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Томской области произошёл пожар в ангаре
В Томской области произошло возгорание в ангаре цеха по переработке мяса.
03:00
Жена официального представителя греческого кабмина заразилась COVID-19
Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас сообщил, что у его жены зафиксировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
03:00
США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову.
03:00
Число погибших от COVID-19 в штате Вашингтон увеличилось до 37
Число умерших от коронавирусной инфекции COVID-2019 в американском штате Вашингтон возросло до 37.
03:00
Билл Гейтс покидает совет директоров компании Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации.
03:00
В Эквадоре сообщили о первой смерти от коронавируса
Министр здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо сообщила о первой смерти человека из-за последствий коронавирусной инфекции COVID-2019.
03:00
Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на переходе в Москве
Водитель автомобиля Audi сбил двух человек, которые переходили дорогу на юго-востоке Москвы.
03:00
Пушков оценил ограничение авиасообщения между Россией и ЕС
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение российских властей об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран ЕС из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Гватемале зафиксировали первый случай коронавируса в стране
Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи заявил, что в стране был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
ЦБ Канады вновь понизил ключевую ставку
Центральный банк Канады принял решение понизить ключевую ставку до уровня 0,75% годовых.
03:00
Матчи баскетбольной Евролиги и Еврокубка приостановлены до 11 апреля
Текущие розыгрыши баскетбольной Евролиги и Еврокубка приостановлены из-за пандемии коронавируса.
03:00
ФИФА рекомендует отложить запланированные на март и апрель товарищеские матчи
Международная федерация футбола (ФИФА) порекомендовала национальным федерациям перенести запланированные на март и апрель матчи сборных команд в связи с пандемией коронавируса.
03:00
На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении режима повышенной готовности в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Анфиса Резцова удивлена решением Фуркада завершить карьеру
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение пятикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада завершить карьеру.
03:00
Трамп выразил уверенность, что не заразился коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него нет симптомов заражения коронавирусом.
03:00
Зеленский призвал украинцев в течение трёх дней вернуться домой
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в связи с грядущим закрытием границ.
03:00
СМИ: Головин продлил контракт с «Монако»
Российский полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин подписал новое соглашение с клубом.
03:00
СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
Два российских бомбардировщика 9 марта пролетели над американским лагерем Seadragon, развёрнутом в Арктике на время учений. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.
03:00
Васильев: Фуркад сделал всё правильно, завершив карьеру на взлёте
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение 13-кратного чемпиона мира француза Мартена Фуркада завершить карьеру.
03:00
Трамп заявил, что США закупят большие объёмы нефти для резерва
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты, пользуясь низкой ценой на нефть, закупят большие объёмы сырья для заполнения своих хранилищ.
03:00
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посольство России в Париже.
03:00
СМИ: Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) могут отказаться от возобновления сезона после его приостановки из-за пандемии коронавируса.