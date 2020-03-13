Le Figaro: «нефтяная война» на фоне коронавируса может сыграть на руку России

Разногласия между Россией и ОПЕК, которые уже обрушили нефтяные рынки и угрожают перерасти в настоящую войну, могут иметь и геополитический подтекст, пишет Le Figaro. За счёт обвала цен Россия, которая может «довольно долго продержаться» даже при минимальных прибылях, способна не только поставить в трудное положение американских производителей, но и ослабить сферу влияния Саудовской Аравии, поясняется в статье.

Вслед за эпидемией коронавируса на горизонте появилась «новая война» вокруг цен на нефть, пишет Le Figaro. Спад производства из-за массовой вспышки заболевания в Китае повлёк за собой серьёзные последствия для сырьевых рынков — в частности, для рынка нефти, отмечается в статье. В начале марта весь мир почувствовал последствия развала соглашения между Организацией стран — экспортёров нефти, возглавляемой Саудовской Аравией, и группой стран, не входящих в ОПЕК, во главе с Россией.



«В силу вступила иная логика», — поясняет автор. Участники встречи в Вене 6 марта попытались найти компромиссные решения в ответ на снижение цен на нефть, спровоцированное спадом китайского спроса и общим замедлением экономической деятельности на фоне распространения коронавируса, напоминает Le Figaro. В частности, министр экономики России Александр Новак заявил, что он выступает за сохранение текущих ограничений до июня, когда можно будет рассмотреть более серьёзные сокращения.



Министры стран — членов ОПЕК во главе с саудовским министром предложили России уменьшить добычу дополнительно на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы «скомпенсировать» воздействие коронавируса на мировые рынки. Несколько часов спустя ОПЕК вновь попыталась надавить на Москву, чтобы добиться немедленного сокращения добычи, однако слова Новака «прозвучали как отказ», отмечается в статье.



В результате на нефтяном рынке разразился глубокий кризис, а цены на нефть обвалились. При этом нынешняя тупиковая ситуация стала самым серьёзным кризисом с тех пор, как Саудовская Аравия, Россия и более 20 других стран сформировали в 2016 году так называемую группу ОПЕК+, которая контролирует более половины мировой добычи нефти и изменила геополитику на Ближнем Востоке, подчёркивает автор.



Риск для Саудовской Аравии заключается в том, что хотя их стратегия призвана заставить Россию уступить и добиться снижения производства, на самом деле они теряют больше, чем Москва, потому что им нужны более высокие цены на нефть для финансирования собственного бюджета, пишет Le Figaro. Россия три года состояла в коалиции ОПЕК+, напоминает автор: «Этот альянс сыграл для страны важную роль в преодолении кризиса после обвала цен на нефть в 2015 году, а также позволил ей многого добиться во внешней политике. Возникает вопрос: почему же тогда Россия хочет положить ему конец?».



По его мнению, проблема заключается в том, что этот альянс «косвенно играл на руку американской сланцевой отрасли», в то время как Россия находится в состоянии «активной конфронтации» с США. «Стремление администрации Трампа использовать энергетику как политический и экономический инструмент было не лучшим образом воспринято в России», — отмечается в статье. После того как Вашингтон нанёс «болезненный удар» по деятельности «Роснефти» в Венесуэле, российское правительство нашло другое решение. Однако этот эпизод ещё больше обострил конфликт с США, поясняет автор: «Таким образом, решение России пожертвовать договором, судя по всему, является ответом на американскую политику».



Кроме того, соглашение ОПЕК+ «никогда не пользовалось особой популярностью среди представителей российской нефтяной промышленности», говорится в статье, а Кремль «был разочарован альянсом с Эр-Риядом». По всей видимости, решение пойти на риск «торговой войны» с Саудовской Аравией и спровоцировать обвал цен на нефть было принято после встречи Владимира Путина с лидерами российской нефтяной отрасли, которая состоялась 29 февраля, полагает Le Figaro.



Как считает автор, стратегия России преследует сразу две цели — и первая заключается в том, чтобы «поставить в трудное положение американских производителей». Известно, что небольшие предприятия, добывающие часть сланцевой нефти, нуждаются в цене в $50 или даже $60 за баррель, чтобы они могли расплачиваться по привлечённым от банков кредитам, которые зачастую составляют до 90% их капитала. В то время как Россия, учитывая накопленные резервы, может «довольно долго продержаться» даже при минимальных ценах на нефть на отметке в $30, отмечается в статье.



Такие низкие котировки могут создать очень серьёзные трудности для маленьких американских компаний и ссудивших им деньги банков. Кроме того, это обостряет спад на финансовых рынках Уолл-стрит, поскольку низкие цены на нефть ведут к сокращению расходов на разведку и добычу, снижая тем самым и доходы предприятий, которые занимаются поставками оборудования и технологий, пишет Le Figaro. Ситуацию усугубляет объявление о том, что добыча нефти в США в 2021 году сократится, причём это произойдёт впервые с 2016 года, отмечает автор.



По его мнению, в российской стратегии при этом возможна и другая цель из области геополитики: ослабить Саудовскую Аравию и её сферу влияния в регионе. Дело в том, что саудовская нефть относится к «тяжёлым» сортам, которые требуют более сложной переработки, чем добываемое в России сырьё, поясняется в статье. Поэтому Саудовская Аравия запустила крайне агрессивную политику «ценовой войны», резко уменьшив цены на предлагаемое сырьё и предложив Азии, Европе и США беспрецедентные скидки, чтобы подтолкнуть их к использованию саудовской нефти. Причём вслед за саудовской госкомпанией ARAMCO скидки незамедлительно начали предлагать и другие региональные производители, такие как Кувейт и ОАЭ, отмечает Le Figaro.



Между тем дефицит бюджета Саудовской Аравии в текущих условиях может достичь $100 млрд. А приватизация части ARAMCO тесно связана с высокими ценами, поскольку страна «отчаянно нуждается в деньгах», говорится в статье. Вынуждая Саудовскую Аравию пойти на повышение объёмов производства ради привлечения дополнительных средств, Россия рассчитывает, что через несколько недель или месяцев спад цен повлечёт за собой серьёзные проблемы для Эр-Рияда, уверен автор: «Несколько дней назад три члена правящей королевской семьи были арестованы за «государственную измену». Стабильность власти, которую уже расшатывают провал в Йемене, напряжённые отношения со странами Персидского залива и робкая либерализация саудовского режима, может оказаться под вопросом».



Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану уже пришлось приехать 5 марта в Москву и принять соглашение, которое по факту выгодно для сирийского и российского правительства, отмечается в статье. «В таких условиях Кремлю могла прийти в голову мысль попытаться ослабить и другой полюс влияния на Ближнем Востоке, Саудовскую Аравию», — заключает Le Figaro.