Stratfor: в войне цен Эр-Рияду не стоит надеяться на капитуляцию Москвы — слишком крупные резервы

Несмотря на то что после отказа России заключать сделку с ОПЕК Саудовская Аравия развязала «полномасштабную ценовую войну», данный шаг Эр-Рияда может выйти ему боком, пишет Straftor. По мнению журнала, в попытке заставить Москву пойти на уступки Саудовская Аравия решилась на контрпродуктивные меры и не учла серьёзные валютные резервы России, а также собственное не слишком устойчивое экономическое положение.

После того как на прошлой неделе Россия отказалась принять предложение ОПЕК по сокращению уровня нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в день, компания Saudi Aramco заявила, что она понизит цену на свою нефть на $4—6 для Азии и на $7 для США. При этом Саудовская Аравия прозрачно намекнула, что увеличит объёмы нефтедобычи, что вскоре подтвердили и источники в Saudi Aramco, не сообщив, однако, конкретных цифр. Данная информация стала шоком для финансовых рынков, что привело к падению цены на нефть марки Brent до $35 за баррель, пишет Stratfor.

Данный ход Эр-Рияда, по мнению журнала, равносилен «объявлению полномасштабной ценовой войны», которая оказалась полнейшей неожиданностью для наблюдателей, учитывая, что она приведёт к значительному увеличению саудовского бюджетного дефицита, в то время как Россия даже без ограничений ОПЕК+ располагает лишь ограниченным потенциалом для быстрого наращивания темпов нефтедобычи в 2020 году.

Решение Саудовской Аравии увеличить объёмы добычи чёрного золота с большой долей вероятности отражает надежды наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, считающего, что если он окажет на Россию жёсткое давление, то Москва капитулирует и согласится на серьёзное сокращение объёмов нефтедобычи. Однако подобная полномасштабная ценовая война контрпродуктивна; как указала в своём заявлении компания «Роснефть», Россия не стремится к сокращению объёмов добычи, так как, по её мнению, подобные ограничения ведут лишь к росту конкурентного предложения. Сюда можно отнести не только американский СПГ, но и глубоководные месторождения в Гайане и Норвегии, эксплуатацию которых простимулировал период высоких цен на нефть в 2017—2019 годах.

При этом напряжённость между Россией и саудовцами начала расти даже без шока предложения, вызванного коронавирусом, так как Москва крайне неохотно соглашалась соблюдать ограничения, которые на прошлой неделе довели положение до крайности.

Наращивание нефтедобычи Эр-Риядом также контрпродуктивно и потому, что американская добыча СПГ натолкнулась бы на серьёзное препятствие ещё до конца 2020 года в лице отсутствия новых сдерживающих рост объёмов нефтедобычи факторов, достигнув дна на уровне $40 за баррель. При этом разница между $30 и $45 огромна в плане налогового влияния на производителей, но она не имеет такого большого значения в плане потери объёмов.

Что же касается России, то падение цен на нефть нанесло по её экономике сильный удар, однако Москва находится в куда более выигрышной позиции, чем Эр-Рияд, подчёркивает Stratfor. Дело в том, что с 2017 года Россия накапливала резервы в Фонде национального благосостояния при цене нефти от $40 за баррель. Согласно последним официальным данным, в Фонде накопилось $150 млрд, в то время как оборотные средства составили $570 млрд. Эти резервы помогут смягчить удар в том случае, если цены упадут ниже $40 за баррель.

Когда цены на нефть находились на комфортном уровне, президента России Владимира Путина неоднократно критиковали за этот режим жёсткой экономики, однако теперь такое решение выглядит весьма оправданным. Такой шаг отражает тот факт, что Путин считает сценарий «низкие цены надолго» вполне реальным и стремился подготовиться именно к такому шоку.

С другой же стороны саудовцам грозит сценарий, при котором размер дивидендов, получаемых от Saudi Aramco, вынудит их финансировать половину правительства либо из резервного фонда, либо с помощью взятых в долг средств. Последний вариант вполне возможен, учитывая, что соотношение долговой нагрузки к ВВП страны составляет всего лишь 26%. Однако стоимость кредитов может вырасти как из-за сомнений насчёт будущих цен на нефть, так и из-за импульсивности саудовских политических решений. Как и в случае с Путиным, в политическом плане саудовцам будет тяжело признать ошибку и дать задний ход, учитывая, что единственным возможным вариантом на данный момент остаётся, судя по всему, поддержка нынешних квот, а не уступки со стороны России.

«Всё это грозит миру экстремальным уровнем неопределённости в плане динамики нефтяного рынка, однако маловероятно, что мы станем свидетелями резкого восстановления цен в ближайшие несколько месяцев», — подытоживает Stratfor.