Bloomberg: коронавирус и ценовая война обрушили мировой рынок нефти

Негативные последствия коронавируса и неспособность альянса ОПЕК+ договориться вызвали значительное падение цены на нефть — более чем на 30%, пишет Bloomberg. По мнению издания, этот «катастрофический коллапс» отразится не только на международной экономике, но и на политике c экологией.

Нефтяной рынок обвалился более чем на 30% после того, как развал альянса ОПЕК+ вызвал полномасштабную ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией. Всё это, вероятно, будет иметь широкие политические и экономические последствия, пишет Bloomberg.

В первые секунды открытия торгов в Азии фьючерсы на нефть марки Brent перенесли второй по величине спад в истории. Этот показатель уступал лишь падению времён войны в Персидском заливе 1991 года, отмечает издание.

По данным Bloomberg, в целом средняя глобальная цена баррели нефти опустилась до

$31,02. При этом специалисты Goldman Sachs предупреждают, что в результате негативного экономического влияния коронавируса это значение может опуститься ещё ниже — до $20.

Этот «катастрофический коллапс» отразится на всей энергетической индустрии. Он ударит по бюджетам зависимых от нефти стран — от Ирака до Нигерии — и способен изменить мировую политику, подрывая влияние таких государств, как Саудовская Аравия. Борьба с изменением климата также может усложниться, потому что ископаемое топливо станет конкурентоспособнее возобновляемой энергии, рассуждает издание.

Падение спроса, вызванное коронавирусом, ударило по нефтяному рынку, который всё больше погружается в хаос из-за перспективы беспошлинных поставок. На выходных Саудовская Аравия снизила свои цены до невиданного за последние годы минимума и сообщила покупателям, что собирается увеличить добычу, недвусмысленно дав понять о своём намерении затопить рынок. Россия заявила, что её компании могут свободно качать столько нефти, сколько смогут.

Беспрецедентное изменение цены, на которое пошла саудовская компания Aramco, произошло через несколько часов после того, как переговоры между ОПЕК и её союзниками закончились полным провалом. Распад альянса фактически означает окончание сотрудничества между Саудовской Аравией и Россией, которые сдерживали цены на нефть с 2016 года, считает издание.

Стоимость нефти сильно падала каждый раз, как Саудовская Аравия начинала ценовую войну, чтобы вытеснить конкурентов с рынка. К примеру, нефть марки Brent ненадолго упала ниже $10 за баррель, когда в конце 1990-х годов королевство вступило в противостояние с Венесуэлой, обращает внимание Bloomberg.

Перспектива новой ценовой войны пугает трейдеров, которые помнят крах 2014 года. Тогда сланцевый бум в США побудил ОПЕК увеличить добычу в попытке сдержать падение цен. Но эта стратегия не увенчалась успехом.

В 2016-м Brent упал до $30 на фоне глобального пресыщения. Именно этот крах подтолкнул ОПЕК к объединению с Россией и другими странами, которые договорились сократить добычу и укрепить свои экономики.

«Это первый случай на моей памяти, когда одновременно происходит значительный переизбыток поставок и потребительский шок, — заявил руководитель отдела исследований в сфере сырьевых товаров компании Citigroup Эд Морс. — Такое сочетание действительно является необычным и усложняет поиск решений».