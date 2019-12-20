Oilprice: Россия остаётся важным игроком рынка энергоресурсов, несмотря на все препятствия

Россия традиционно была и остаётся в рядах самых важных игроков в сфере нефтедобычи, преодолевая все возникающие перед ней сложности. А рост внимания к природному газу на фоне международного движения к «экологически устойчивому будущему» позволит Москве в обозримом будущем ещё больше укрепить свои позиции на мировом рынке энергоресурсов, прогнозирует Oilprice.

Благодаря широкому распространению двигателя внутреннего сгорания в начале ХХ века нефть превратилась в самое важное сырьё, и богатые полезными ископаемыми страны начали активно извлекать выгоду из нового мирового энергетического порядка. Это напрямую коснулось и России, которая ещё в период Российской империи, а затем и Советского Союза, уже находилась в первых рядах самых важных нефтедобывающих стран, отмечает портал Oilprice.



Хотя по разведанным запасам нефти Россия занимает лишь восьмое место в мире, она стоит сейчас на второй позиции по общим объёмам добычи, который достигает 11,2 млн баррелей в день, и уступает по этому показателю только Соединённым Штатам, где ежедневно добывают в среднем 12 млн баррелей, говорится в статье.



В последнее время Москва устремила взоры на Арктику, стремясь осваивать «новые рубежи» в своих интересах. В то же время основная часть российской нефти до сих пор добывается на старых месторождениях Западной Сибири, которые эксплуатируются уже на протяжении десятилетий, констатирует Oilprice. По этой и другим причинам нефтяной сектор России сталкивается сейчас «с серьёзными вызовами», а спад производства является «серьёзной угрозой для устойчивости нефтедобычи», отмечается в статье.



Российским компаниям приходится искать новые пути и технологии, чтобы поддерживать текущий уровень добычи. Некоторые из них, например, смогли значительно замедлить темпы спада нефтедобычи при помощи таких новых методов, как удлинение ствола скважины, зарезка бокового ствола для восстановления герметичности скважины и гидроразрыв пласта, поясняет автор. Таким компаниям, как «Юганскнефтегаз» и «Пурнефтегаз» (дочерние предприятия «Роснефти»), удалось снизить темпы истощения месторождений до 2%, аналогичные показатели демонстрирует и «Сургутнефтегаз», пишет Oilprice. При этом в среднем по стране они составляют около 5%, а в Западной Сибири могут достигать и 10—15%, говорится в статье.



Но даже несмотря на сложности, грозящие российскому нефтяному сектору в долгосрочной перспективе, в ближайшем будущем Россия должна немного нарастить уровень добычи, прогнозирует Oilprice. Если принять во внимание ввод в эксплуатацию новых месторождений и снижение темпов их истощения, то уже к концу 2020 года объём добычи в стране повысится до 11,35 млн баррелей в день, сообщается в статье.



Однако продление соглашения ОПЕК+ может иметь для России определённые негативные последствия, предупреждает автор: «В долгосрочной перспективе многое будет зависеть от цен на нефть». Москва не скрывает своё стремление наращивать добычу в Арктике, но суровый климат и отсутствие достаточной инфраструктуры затрудняют реализацию новых энергетических проектов в данном регионе и увеличивают издержки для инвесторов, поясняется в статье: «Следовательно, для обеспечения рентабельности и доходности России необходимы высокие цены на нефть».



Кроме того, против России по-прежнему действуют западные санкции, и это ограничивает ей доступ к новейшим мировым технологиям, которыми раньше «делились» с ней западные партнёры, подчёркивает автор. «Хотя в некоторых районах российские добывающие компании могут вести буровые работы самостоятельно, они не в состоянии воспроизвести передовые методы и технологии бурения на труднодоступных нефтяных залежах. Таким образом, многое будет зависеть от способности этих компаний разработать в предстоящие годы необходимые технологии и методы добычи, либо получить доступ к западным технологиям в результате отмены санкций», — поясняет Oilprice.



Российское правительство также пытается создать для отечественных компаний более благоприятные финансовые условия и широко применяет налоговое стимулирование, чтобы они могли активизировать свою деятельность. По данным российского Министерства энергетики, в 2018 году половина нефти в стране добывалась с налоговыми льготами. «В некоторых областях такая мера оказалась необходимой. Однако в других регионах Москва идёт на такие меры с большой осторожностью, так как это сокращает государственные доходы», — говорится в статье.



Тем не менее Россия по-прежнему сохраняет позиции одной из ведущих в мире нефтедобывающих стран, решая тем самым сразу две стратегические задачи, отмечает автор. Во-первых, экспорт нефти и газа позволяет эффективно пополнять государственную казну, учитывая, что российский нефтегазовый сектор до сих пор обеспечивает до 40% государственного бюджета. Кроме того, это помогает Москве укреплять свои позиции на международной арене и придаёт больший вес её политике, пишет Oilprice: «Соглашение ОПЕК+ было заключено благодаря хорошим отношениям между Эр-Риядом и Москвой, отражением чего стали другие сферы общих интересов, такие как Сирия и поставки оружия».



Кроме того, Россия обладает крупнейшими в мире достоверными запасами природного газа, который считается важным «переходным топливом» на пути движения к «экологически устойчивому будущему», подчёркивается в статье. На данный момент эта страна является самым крупным в мире экспортёром природного газа, однако планирует в дальнейшем существенно увеличивать производство СПГ. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Россия и в обозримом будущем останется «неотъемлемой и важной составной частью глобальной энергетической производственно-сбытовой цепочки», несмотря на все возможные трудности и препятствия на этом пути, заключает Oilprice.