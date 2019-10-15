National Interest Оригинал

NI: за свои успехи на мировом газовом рынке России стоит поблагодарить США

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С приближением конца года становится очевидно, что положение России на глобальных энергетических рынках энергоносителей лишь укрепляется, пишет The National Interest. Москва сохраняет прочные позиции в Европе, и в то же время расширение её сотрудничества с Пекином начинает приносить существенные дивиденды. Причём за свои успехи в этой сфере России стоит поблагодарить в том числе и США, отмечается в статье.
NI: за свои успехи на мировом газовом рынке России стоит поблагодарить США
Reuters

Если всего несколько лет назад энергетические перспективы России выглядели довольно «уныло», то в этом году форум «Российская энергетическая неделя» проходил в Москве «в совершенно иных обстоятельствах», сообщает The National Interest: «Когда на прошлой неделе в российскую столицу съехались иностранные чиновники и бизнесмены, у Кремля были все причины для того, чтобы испытать удовлетворение».

Несмотря на решительное сопротивление Вашингтона и некоторых восточноевропейских стран, строительство двух новых газопроводов из России в Европу находится практически в завершающей стадии. Кроме того, ожидается, что ещё до наступления 2020 года будут осуществлены первые поставки российских энергоресурсов в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Причём ирония заключается в том, что не так давно «сланцевая революция» в США угрожала всерьёз ослабить позиции России на глобальных нефтяных рынках, однако некоторые политические шаги со стороны Вашингтона «невольно предоставили Москве новые возможности для расширения её влияния в энергетической сфере», отмечается в статье.

В частности, американские санкции против Венесуэлы и Ирана ослабили сильных конкурентов России на рынке нефти. А поскольку «торговая война» между США и Китаем наращивает обороты, то и Пекин всё чаще начал обращаться к своему северному соседу и полагаться на Россию как на надёжного поставщика энергоресурсов, поясняет The National Interest.

В своём недавнем выступлении на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве президент России Владимир Путин постарался одновременно «и обнадёжить, и предупредить» европейских покупателей российского газа, говорится в статье. Он пообещал, что Россия и впредь будет демонстрировать «ответственный, деловой подход, в том числе в отношениях» с их «многолетними партнёрами в Европе», независимо от разногласий, существующих между Москвой и Брюсселем.

В то же время Путин раскритиковал Европу за «нечистоплотные приёмы» против российских газовых компаний и предупредил, что его страна будет продавать свой газ «другим странам» в том случае, если Европа и дальше будет «делать энергетику заложником политических разногласий», сообщает The National Interest.

«И конечно, у нас появляются новые стимулы развивать сотрудничество с теми, кто не поддерживает такую логику — логику недобросовестной конкуренции. В частности, в Азии спрос на углеводороды растёт, увеличивается, он растёт быстрее, чем в Европе», — подчеркнул российский президент.

И эти слова Путина не стоит считать пустыми угрозами, предупреждает автор. Хотя Европа и остаётся до сих пор главным покупателем российских энергоресурсов, в то же время Москва активно старается закрепиться на китайском рынке, отмечается в статье: ещё в 2016 году Россия опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай.

А когда в конце этого года на полную мощность заработает трубопровод «Сила Сибири», то ежегодно в Китай будет поставляться 38 млрд куб.м природного газа. И это сделает Пекин вторым крупнейшим покупателем российского газа после Берлина, констатирует The National Interest.

Китай занимает важное место в планах «Газпрома», и не случайно во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» председатель совета директоров российского газового гиганта Виктор Зубков заявил, что китайский рынок скоро достигнет размеров европейского рынка, отмечается в статье. Ранее в этом году глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что этот российский газовый конгломерат планирует к 2035 году стать крупнейшим экспортёром газа в Китай.

Однако в основе «энергетического поворота» России к Китаю лежит не столько экономика, сколько геополитика, полагает автор. Кризис на Украине убедил Москву в том, что она больше не может полагаться на Европу как на главного покупателя своих энергоресурсов, не сделав себя уязвимой в политическом смысле, заявил в интервью The National Interest Александр Лукин, эксперт по Китаю из Высшей школы экономики.

«Все нефте- и газопроводы России — даже в период холодной войны — вели в Европу. Когда Европа начала использовать это обстоятельство, чтобы оказывать политическое давление, выяснилось, что такая энергетическая зависимость — очень опасная вещь. В таком контексте Россия сказала, что, поскольку вы считаете нас врагом и не хотите зависеть от нас, тогда мы тоже не хотим зависеть от вас», — подчеркнул эксперт.

Евросоюз, который раньше считался самым крупным покупателем российских энергоресурсов, с момента начала украинского кризиса начал предпринимать попытки «дистанцироваться» от Москвы, с новой силой заговорив об «уменьшении энергетической зависимости», напоминает автор: «Вскоре после аннексии* Крыма Россией в 2014 году Европейский совет призвал членов Евросоюза к диверсификации газовых поставок в попытке снизить зависимость континента от российского газа».

Но несмотря на «взаимные подозрения» Москвы и Брюсселя, объём газового экспорта в Европу за последние несколько лет в реальности только вырос, отмечается в статье. В 2018 году объёмы продаж «Газпрома» в Европу и его доля на газовом рынке континента побили прежние рекорды, а после ввода в эксплуатацию новых трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» Россия начнёт ежегодно поставлять в Европу дополнительные 86,5 млрд куб.м, пишет The National Interest.

Как пояснил эксперт Крис Уифер, старший партнёр Macro Advisory, несмотря на политические трения между Москвой и Брюсселем, у Европы нет иного выбора, кроме как увеличить объёмы потребления российского природного газа. Поскольку правительства европейских стран стремятся сократить объёмы выбросов углекислого газа в атмосферу, они естественным образом переходят с угля на газ и возобновляемые источники энергии — а учитывая, что добыча газа в Европе переживает упадок, энергетические потребности на континенте можно удовлетворить только за счёт наращивания объёмов импорта газа, отметил Уифер.

«Помимо политической риторики, есть ещё и энергетический прагматизм, который диктует Европе необходимость импортировать гораздо больше газа. И значительная часть газа будет поступать из России», — заявил эксперт в интервью The National Interest.

По его оценкам, Россия находится в удобном положении для того, чтобы позиционировать себя в качестве «альтернативного поставщика», потому она наряду с Ираном и Венесуэлой является страной-производителем тяжёлой нефти. «Венесуэльская и иранская нефть имеют такую же плотность и относятся к тому же типу, что и российская нефть. Тот факт, что их выбили с рынка, означает, что у российской нефти появились новые покупатели», — объяснил Уифер. Хотя Вашингтон давно пытается убедить своих европейских союзников отказаться от российского газа, некоторые шаги США лишь способствовали укреплению российского энергетического сектора, подчёркивается в статье.

В частности, американские санкции против Каракаса и Тегерана заставили многих бывших покупателей венесуэльской и иранской нефти обратиться к Москве. По некоторым оценкам, эти санкции обеспечили российским нефтяным компаниям дополнительный доход в сумму примерно $905 млн. Причём даже сами американцы увеличили потребление российского газа после введения своих санкций против Венесуэлы, сообщает The National Interest: «В первом квартале 2019 года объём российского нефтяного экспорта в США достиг рекордно высокого уровня за последние шесть лет».

Более того, «торговая война» между США и Китаем предоставила российским производителям возможность увеличить свою долю на китайском рынке, где ещё несколько лет назад им приходилось сталкиваться с серьёзными сложностями, отмечается в статье: «После того как Пекин ввёл ответные тарифы против американских производителей СПГ, китайские энергетические компании начали покупать акции российских проектов СПГ в Арктике». По оценкам экспертов, будучи близким партнёром Пекина, Москва может извлечь дополнительную выгоду из трений в отношениях с США. «Россия — дружественная страна, и у Китая нет с ней никаких проблем. Поэтому Китай старается развивать отношения с Россией — главным образом, в энергетическом секторе, но не только в нём», — пояснил Лукин в интервью The National Interest.

Между тем 2019 год уже близится к концу. И положение России на глобальных энергетических рынках энергоносителей сейчас выглядит заметно более надёжным, чем раньше, говорится в статье. «Москва сохраняет прочные позиции в Европе, а её поворот в сторону Китая начинает приносить существенные дивиденды. Как бы иронично это ни звучало, за свои недавние успехи России, возможно, стоит поблагодарить в том числе США», — заключает The National Interest.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 

 

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