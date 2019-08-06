Welt: газовый экспорт стал оружием новой холодной войны США и России

Между США и Россией разворачивается новая холодная война, но на этот раз соперничество ведётся не на идеологическом, а на экономическом уровне, пишет немецкая газета Die Welt. Вашингтон вторгся в основную сферу деятельности Москвы — добычу и экспорт газа. Поэтому борьба вокруг «Северного потока — 2» — не что иное, как новый инструмент и «оружие» в противостоянии двух держав.

Борьба за новый газопровод «Северный поток — 2» предваряет конфронтацию между США и Россией в XXI веке, уверен корреспондент немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер.

Когда-то власти Дании принимали у себя только представителей США. Недавно на переговоры в датскую столицу смогли прибыть гости «с востока». Вашингтон и Москва ведут ожесточённую борьбу, подчёркивает автор статьи. Местом действия сейчас был избран Копенгаген: Дания получила решающий голос в споре по поводу завершения российского газопровода «Северный поток — 2».

Если датчане дадут добро, с 1 января 2020 года в Европу потекут дополнительные объёмы российского газа. Если же Дания будет против, Россия всё равно останется крупнейшим поставщиком газа для европейцев — но США получат больше пространства для манёвра и завоевания большей части европейского рынка в будущем. Именно ради этого они предпринимают столько усилий, как недавно признали в Вашингтоне.

Почти через три десятилетия после распада Советского Союза мир переживает новую версию холодной войны, пишет Die Welt. По сути, она идёт уже на протяжении десяти лет, с тех пор как экономически окрепшая Россия начала давать отпор США в их внешней политике и политике безопасности. Однако в отличие от прежней холодной войны, нынешняя в значительной степени разворачивается в экономической сфере, подчёркивает издание.

Раньше было иначе. Советский Союз с его плановой экономикой и капиталистические США конкурировали, в первую очередь, на уровне организации системы и идеологии. Гонка вооружений, космические программы, наука или техника — превосходство в любой сфере основывалось, скорее, на достижениях в соответствующей отрасли, чем на экономической мощи.

Сейчас ситуация коренным образом изменилась, отмечает немецкая газета. «И не потому, что Россия стала такой сильной в экономическом плане, как это выглядело во время сырьевого бума нулевых годов, а потому, что США вторглись в основной вид деятельности России», — утверждает автор статьи. За почти десять лет они при помощи «экологически спорной» технологии фрекинга превратились в значимого игрока на нефтегазовом рынке и начали вмешиваться в этот бизнес на международном уровне. В новой холодной войне появилось новое «оружие».

Собственно, прорыв в газовой отрасли США совершили в прошлом году: увеличив добычи до 864 млрд кубометров, американцы не только достигли исторического максимума — в 2018 году они впервые добились превышения экспорта газа над импортом. И хотя перевес экспорта на 20 млрд кубометров нельзя назвать огромным, динамика в целом впечатляет, признаёт немецкий журналист.

Он объясняет это тем, что годовой импорт газа в США с начала десятилетия сократился до 80 млрд кубометров, тогда как экспорт с 2014-го до 2018 года вырос в 2,5 раза и теперь составляет около 100 млрд кубометров газа. В первую очередь, возросли объёмы сжиженного газа, вывозимого с помощью танкеров: в 2018 году рост составил 50% по сравнению с предыдущим годом. За счёт терминалов СПГ, которые сейчас находятся на стадии строительства, экспорт сжиженного газа может быть увеличен в 1,5 раза, утверждает издание.

Однако всё это пока далеко от 200,8 млрд кубометров газа, которые Россия в прошлом году поставила за рубеж — в Европу и Турцию, потому что других экспортных маршрутов нет, отмечает Эдуард Штайнер. Для сравнения, с начала экспортирования сжиженного газа из США в 2016 году до сегодняшнего дня в Европу было доставлено лишь 10 млрд кубометров американского газа.

Тем не менее США смотрят в будущее, и они знают, что при помощи фрекинга смогут добывать всё больше газа из недр земли. Для этого им нужны рынки сбыта. Настаивая на необходимости освободить Европу от газовой зависимости от России, они не только лоббируют свои интересы в Дании, но и приняли новый закон о санкциях, который может быть использован против оператора «Северного потока — 2» и его вкладчиков. По версии российских чиновников и дипломатов, США опасаются конкуренции России в этой отрасли.

Столкновения между двумя энергетическими державами происходят не только в Европе, но и на таком крупном рынке, как Китай, продолжает немецкая газета. Сейчас там господствуют СПГ-гиганты Катар, Австралия и Малайзия, США лишь постепенно входят в дело. Однако на фоне разрастающегося торгового спора между США и Китаем Пекин постоянно косвенно даёт понять американцам, что Россия может извлечь из этой ситуации выгоду в сфере экспорта газа. Китай ещё несколько лет назад одобрил строительство газопровода из Сибири в Китай, которое будет завершено в конце года. Кроме того, Китай снова повысил ввозные пошлины на американский сжиженный газ.

Чем больше проблем возникнет в отношениях с Китаем, тем агрессивнее США будут пробиваться на европейский рынок, считают аналитики. В первом квартале 2019 года эта тенденция уже проявилась в Турции, где США неожиданно продали большой объём газа, в то время как турки сократили импорт газа из России на 43%.

Активный фрекинг в США изменил конкурентную ситуацию не только в газовом секторе, но и в нефтяной отрасли. В Международном энергетическом агентстве говорят о начале новой эры — в конце концов, США выросли до крупнейшего производителя нефти в мире и тем самым превзошли традиционно лидировавших по добычам Саудовскую Аравию и Россию. В конце ноября 2018 года они впервые с 1940-х годов снова стали экспортировать больше нефти, чем ввозить в страну. По экспорту США пока не могут дать отпор обоим основным конкурентам. Но если Международное энергетическое агентство не ошибается в своих оценках, в ближайшие пять лет американцы станут главными экспортёрами нефти в мире.

Саудовской Аравии это не нравится так же, как и России, отмечает издание. Уже сейчас США, активизировавшие добычу, подстегнули снижение мировых цен на нефть. Это привело к сближению Москвы и Эр-Рияда, которые никогда не были друзьями, и сокращению объёмов добычи нефти, согласованному с рядом других стран. Таким образом, им поначалу удалось стабилизировать цены вопреки воле Америки. Однако если США снова увеличат добычи, которые станут ещё более дешёвыми из-за улучшения технологий, цены на нефть продолжат падать, что станет тяжёлым ударом для и без того переживающей трудности экономики Саудовской Аравии и России, утверждает немецкий журналист.

В этом соревновании между Россией и США именно Саудовская Аравия, традиционно выступавшая в союзе с Вашингтоном, пытается усидеть на двух стульях, пишет Die Welt. Американский президент Дональд Трамп в обход конгресса отправил саудовцам 22 поставки оружия на $7,2 млрд — в то время как Россия выдавила США с турецкого рынка вооружений.

Рынок оружия — это третий по величине сектор, в котором разворачивается экономическое соперничество Москвы и Вашингтона, поясняет автор статьи. В отличие от нефтяной отрасли и газового сектора, это противостояние не ново. Однако есть тенденция, указывающая на то, что США и здесь стараются ограничить России пространство для манёвра. С 2014-го по 2018 год США увеличили свой экспорт оружия на 29% по сравнению с предыдущими пятью годами и уже заняли 36% мирового рынка в этой отрасли.

Россия пока располагает на рынке долей в 21% и занимает второе место. Но она понесла убытки и потеряла 17%. Этому поспособствовали американские санкции против российского оборонного сектора промышленности — в точности так, как сейчас должны сделать в газовой сфере санкции США, грозящие газопроводу «Северный поток — 2», — потому что любая политика вертится вокруг экономических выгод, заключает Die Welt.