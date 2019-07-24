Gazeta Wyborcza: в холодной войне за арктические богатства Россия опережает конкурентов

Глобальное потепление делает полярную зону, богатую полезными ископаемыми, более доступной для человека, однако всех своих конкурентов в гонке за Арктику сегодня опережает Россия. Как пишет издание Gazeta Wyborcza, члены НАТО, заявляющие свои права на Арктику, не обладают в регионе потенциалом, который хотя бы отчасти мог выступать противовесом российской мощи, поэтому Владимир Путин в этой ситуации чувствует себя хозяином арктического пространства.

Российская Федерация — северное государство, примерно пятая часть которого находится за Полярным кругом. Как пишет Gazeta Wyborcza, глобальное потепление, угрожающее природными катастрофами жителям районов, которые находятся ближе к экватору, делает полярную зону, богатую полезными ископаемыми, более доступной для человека и пригодной для его деятельности. Эксперты полагают, что там может находиться четверть или даже треть мировых запасов углеводородов. При этом подчёркивается, что речь идёт о неразведанных ресурсах, то есть сейчас их объём можно оценить весьма приблизительно.

Как отмечает польское издание, уже сегодня многим хочется разделить газово-нефтяную шкуру полярного медведя. Первыми в очереди стоят государства, которые находятся на берегах становящегося всё более тёплым океана: Дания вместе с Гренландией, Исландия, Канада, Норвегия, Россия и Соединённые Штаты.

Первую попытку разделить Северный Ледовитый океан между выходящими к нему государствами Москва предприняла спустя год после того, как Путин стал президентом. В 2001 году российские власти обратились к ООН с просьбой позволить России расширить границы своего континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Положительное решение дало бы россиянам возможность считать подводные месторождения на этой территории своими.

Шестью годами позже подводная экспедиция под руководством известного полярника Артура Чилингарова установила на дне в районе Северного полюса металлический флаг России. Также глубоководный аппарат АС-12 взял пробы грунта на хребте Ломоносова, чтобы показать экспертам из ООН, что дно в районе полюса — это, с точки зрения геологии, продолжение российского континентального шельфа, и значит, то, что находится под ним, принадлежит России. Геологи из Дании и Канады считают иначе: согласно экспертным заключениям первых, подводный пояс — это часть гренландского шельфа, а по мнению вторых — канадского.

«Выступив первой с претензиями на фрагмент дна, Москва нарушила, как оказалось, хрупкое политическое равновесие в Арктике. На океан стали претендовать и другие арктические государства. Каждое из них прочертило на картах линию от своих границ до полюса, разделив таким образом, хотя пока только теоретически, полярные воды на пять частей», — пишет автор статьи.

Но в споре на тему Арктики Россия делает ставку не столько на аргументы геологов или такие жесты, как установка флага под поверхностью моря, сколько на силу. На московских парадах 9 Мая армия каждый раз показывает очередные новинки, такие как зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», способные работать в условиях Крайнего севера, или арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ». Скоро вооружённые силы должны получить разработанные для Арктики модификации ракетных систем класса «земля — земля» «Град» и «Смерч». В завоевании полярных просторов России помогает не имеющий аналогов в мировом масштабе атомный ледокольный флот, который пока состоит из пяти судов, но скоро пополнится тремя новыми, которые сейчас строятся.

Как заключает автор материала, члены НАТО, заявляющие свои права на Арктику, не обладают в регионе потенциалом, который хотя бы отчасти мог выступать противовесом российской мощи. Американцы располагают сильным, но предназначенным для применения в условиях глобального конфликта атомным подводным флотом. У армии Канады регулярных подразделений в арктическом регионе нет. За охрану этой территории отвечает 5 тыс. канадских рейнджеров, которых набирают в первую очередь из местного населения. Норвегия и Дания тоже ограничивают свою военную активность в арктической зоне патрулированием с воды и воздуха. И хотя НАТО старается догнать Россию, проводя на севере такие военные учения, как «Единый трезубец», манёвры показали, что оснащение и подготовка войск альянса не позволяет им эффективно действовать в регионе.

«В этой ситуации Путин, понимая, что перевес в холодной войне за арктические пространства на его стороне, чувствует себя их хозяином. Уже шесть лет назад на встрече с членами своей партии он заявил, что Арктика — неотъемлемая часть России, ведь так было на протяжении веков и останется впредь», — заключает польское издание.