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National Review: по мере таяния льдов Россия и США всё агрессивнее устремляются в Арктику

Материал представлен в пересказе ИноТВ
И Вашингтон, и Москва в последнее время выражают всё больше озабоченности и взаимных подозрений относительно стратегии в Арктике, обвиняя друг друга в «агрессивном» поведении. А поскольку двусторонние отношения между США и Россией сейчас в целом довольно напряжённые, вскоре Арктика рискует стать «территорией очень холодной войны», предостерегает National Review.
National Review: по мере таяния льдов Россия и США всё агрессивнее устремляются в Арктику
Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео в недавнем интервью заявил, что в Арктике «отмечаются случаи агрессивного поведения России», а также выразил озабоченность Вашингтона в связи с расширяющимся «военным влиянием» России в регионе, пишет National Review. Между тем и российские официальные лица, со своей стороны, «всё с большим подозрением» относятся к возросшей активности НАТО в Арктике, отмечается в статье. В частности, в апреле президент Владимир Путин негативно оценил решение Североатлантического альянса провести крупные военные учения в этом регионе, а также отметил, что активность российской авиации в зоне Балтийского моря и в Арктике «на порядок ниже, чем активность стран НАТО». А поскольку отношения между США и Россией в последнее время и так являются довольно напряжёнными, Арктика может стать вскоре «территорией очень холодной войны», предупреждает автор.

Новый всплеск активности в Арктике связан с тем, что из-за изменений климата арктические льды тают всё быстрее, и в результате в этом регионе открываются не только новые перспективные торговые пути, но и доступ к огромным запасам находящихся там природных ресурсов, поясняется в статье. Согласно различным исследованиям и оценкам, в недрах Арктики, которая занимает примерно 6% поверхности Земли, содержится около 22% ещё не разведанных запасов ископаемого топлива. Предполагается также, что под спорными международными водами этого региона содержится около 90 млрд баррелей нефти и 1670 трлн кубометров природного газа. Все эти факторы вскоре могут серьёзно изменить «региональный геополитический ландшафт», поскольку и Россия, и Соединённые Штаты стремятся к гегемонии в Арктике, подчёркивает National Review.

В июне этого года Пентагон опубликовал свою обновлённую Арктическую стратегию, где подчёркивается стремление Америки видеть «безопасным и стабильным арктический регион, в котором обеспечены интересы национальной безопасности Соединённых Штатов, защита национальной территории страны и в котором государства проводят совместную работу перед лицом общих вызовов». В этом докладе также выражается особая обеспокоенность по поводу Северного морского пути. Этот путь, который проходит по водам Арктики вблизи северного побережья России и является самым быстрым морским маршрутом, связывающим Восточную Азию с европейской частью РФ, судя по всему, является «ключевым источником региональной напряжённости» в отношениях между Россией и США, подчёркивается в статье.

«Что касается Северного морского пути, то Россия уже незаконно требует, чтобы другие страны обращались к ней за получением разрешения для прохода судов по этому пути. Москва настаивает на том, чтобы на борт иностранных судов поднимались российские лоцманы, и грозит использовать военную силу против тех, кто не будет выполнять её требования», — заявил в этой связи госсекретарь США Майк Помпео. Очевидно, Россия заинтересована в том, чтобы контролировать доступ в Арктику, поэтому этот морской путь и оказался в фокусе обостряющегося конфликта, говорится в статье. По данным исследовательского центра «Варшавский институт», этот регион является крайне важным для энергетической политики России, на счёт которой приходится до 30% ВВП. «Я считаю, что русские руководствуются большой стратегией, относящейся к Северному морскому пути», — пояснил в интервью National Review Тимоти Колтон, глава факультета госуправления Гарвардского университета.

В докладе Пентагона также подчёркивается, что Соединённые Штаты стремятся к тому, чтобы Арктический регион оставался «безопасным и стабильным». Однако в долгосрочной перспективе обеспечить это будет довольно сложно, поскольку и Москва, и Вашингтон «с подозрением» относятся к мотивам противоположной стороны, полагает автор. По его мнению, усилия России, направленные на установление контроля над Северным морским путём, могут побудить Соединённые Штаты также начать наращивать силы в регионе. Если Москва ответит аналогичным образом, то в результате в Арктике начнётся «новая гонка вооружений», в провоцировании которой стороны станут обвинять друг друга, пишет National Review.

Россия считает себя «главенствующей арктической державой», отмечается в статье: «Она уже является крупнейшей арктической страной с точки зрения территории и населения, а её коммерческие и военные инвестиции в этот регион приносят огромную выгоду». Если Соединённые Штаты намерены бороться с Россией за доминирование в Арктике, то им придётся направлять всё больше ресурсов на проведение операций в этом регионе, полагают аналитики. «Для контролирования Арктики нужно иметь ледокольный флот», — подчеркнул в интервью National Review один из экспертов по арктическому региону. При этом в распоряжении России сейчас находятся 40 ледоколов, в том числе несколько атомных. В то время как у США имеется тяжёлый ледокол Polar Star, построенный в 1976 году, и ледокол береговой охраны Healey (WAGB-20), спущенный на воду в 2000 году. «Это говорит о значительном разрыве и о дефиците, которые не будут ликвидированы в ближайшее время», — констатирует автор. Конгресс США недавно одобрил финансирование строительства шести новых ледоколов, однако они появятся лишь к 2026 году.

Официальная государственная политика России состоит в том, чтобы «расширить ресурсную базу в Арктике», поскольку Кремль считает этот регион будущей «национальной стратегической ресурсной базой», способной обеспечить выполнение социально-экономических задач, связанных с ростом российской экономики, говорится в статье. Поэтому соперничество за арктические ресурсы на фоне климатических изменений будет лишь усиливаться, прогнозирует автор. Если принять во внимание прилегающие к водному пространству Арктики российские территории на суше, а также дефицит у Америки ледокольного флота, то можно сказать, что Соединённые Штаты в этой арктической гонке «уже находятся в роли догоняющего», заключает National Review.

 

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