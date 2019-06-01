Игры с воображаемым противником — CBS NEWS об учениях США и союзников в небе Арктики

США вместе со своими союзниками проводят воздушные учения над Полярным кругом — «у самых рубежей» России, «сдерживание» которой и является целью манёвров, сообщает CBS News. Побывав в кабине одного из самолётов «воображаемого противника» — и «погибнув» в учебном бою, — корреспондент канала заключил, что Вашингтон и союзные ему государства смогли в рамках учений одержать «победу».

Самолёты США и союзных им стран на этой неделе проведут совместную операцию на самом верху мира: они примут участие в воздушных учениях за Полярным кругом — в далёком регионе планеты, где в последнее время играет мускулами Россия. В захватывающее путешествие туда нас зовёт Чарли д’Агата.

Истребители F-18 штурмовой эскадрильи №251 Корпуса морской пехоты США парят в небе над Полярным кругом — бок о бок с самолётами из Финляндии и Дании: ведётся учебный бой с воображаемым противником — и разворачивается он у самых рубежей России.

В рамках нынешних учений роль упомянутого воображаемого противника будут играть подполковник Рой Ника и его команда.

ЧАРЛИ Д’АГАТА, корреспондент CBS News: Ну а нам на конкретно этом боевом задании представилась редкая возможность полетать вместе с пилотами.

Задача пилотов — преодолеть ПВО союзников. А мы наблюдаем за ними из кабины одного из самых эффективных истребителей в мире.

После резкого подъёма притормаживаем, чтобы осуществить дозаправку в воздухе с помощью

британского самолёта-заправщика. Такой манёвр требует большой точности.

С нами в этом же секторе неба — Франция, Германия, Швеция, Норвегия и Нидерланды: всего около 140 воздушных судов и более тысячи военнослужащих.

РАССЕЛ СЭНБОРН, генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты США: Это учения по сдерживанию. Повторюсь, мы знаем, что Россия будет за ними наблюдать.

С генерал-лейтенантом Морской пехоты США Расселом Сэнборном мы побеседовали в Лондоне.

РАССЕЛ СЭНБОРН: И пока они смотрят, как я себе это представляю, они будут думать: «Ого, а на нас никто в одиночку нападать не будет — они будут атаковать целой коалицией.

Россия уже отреагировала, нарастив свою агрессивность. Норвегия обвинила Россию в том, что она создавала помехи для оборудования связи в ходе учений НАТО в 2018 году, а в 2017-м — проводила учебные авиаудары.

Ну а наш воздушный бой кончился для агрессоров плохо.

ЧАРЛИ Д’АГАТА: Нас с вами убили.

РОЙ НИКА, подполковник Морской пехоты США: Точно. Мы пали смертью храбрых.

ЧАРЛИ Д’АГАТА: Пали смертью храбрых, ага.

Но наше поражение для союзников Америки стало победой. Чарли д’Агата, CBS News, Рованиеми, Финляндия.

Дата выхода в эфир 29 мая 2019 года.